Pablo Motos hace un cambio inédito en 'El Hormiguero' y se sienta a decir todo esto de la UCO y el PSOE

Pablo Motos ha iniciado El Hormiguero de este miércoles de una forma inédita. En lugar de presentar a la invitada, que era la cantante Melody, se ha sentado en la mesa del plató y ha dado paso a Cristina Pardo, presentadora de televisión, para desgranar paso a paso lo que ha ocurrido esta mañana, cuando la UCO se ha personado en la sede central del PSOE, en Ferraz.

"Cris, te he hecho venir porque cuando uno piensa que las cosas no pueden ir peor...", ha comentado Pablo Motos a Pardo, en el momento en el que la UCO abandonaba la sede del PSOE hace apenas unos minutos.

"Presuntamente, Santos Cerdán y la fontanera del PSOE podrían haber tenido comportamientos mafiosos", ha informado Motos. Pardo ha ido explicando paso a paso lo ocurrido este miércoles: "Lo que se dice en el auto es muy grave".

"Al principio nos parecía un chiste"

"Hay un dato: la coincidencia de cuándo empieza la operación después de los supuestos días de reflexión de Pedro Sánchez", ha seguido comentando, dando paso a Cristina Pardo para que lo explicara todo.

La presentadora señalaba que "había una alusión quizá a Sánchez porque hablaban del 'one', del uno y hay un momento en el que dice Leire que dice que los que le han puesto enfrente eran los de Ferraz en comunicación con La Moncloa".

Sobre Leire, Motos recordaba que al principio "nos parecía un chiste porque todo parecía algo como cómico": "Si vas a hacer algo malo y eres muy inteligente, vas a pensar cómo borrar las pruebas que hay. Pero si no lo eres, tu teléfono puede dejar mucho rastro".

"Esta causa judicial empezó siendo otra cosa, se investigó si había amaños en adjudicación en obra pública, pero el juez ha terminado derivando la causa en lo que hemos visto hoy, en esa trama", respondía la presentadora de televisión.

Durante un buen rato han ido hablando del caso de forma inédita, ya que normalmente la tertulia sobre la actualidad política se reserva para el final del programa, en un espacio de debate que comparte habitualmente con Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y la propia Cristina Pardo.