El cartel que han puesto en una parroquia de Galicia es para que baje dios y lo vea

Como dice el refrán "al César lo que es del César y a dios lo que es de dios". Una máxima que, parece, no han podido aplicar en esta parroquia de Galicia en la que hay problemas a la hora de nombrar a personas en las misas.

La cuenta Líos de Vecinos ha publicado el cartel que ha aparecido en esta iglesia gallega dirigido a todos aquellos que quieran pedir por un difunto, es decir, que el cura nombre al finado durante la celebración de la misa.

Lo llamativo es que, en este caso, el que quiera que el representante de dios cite a su ser querido ante el resto de feligreses tiene que pasar por caja y ver si hay hueco en la comprometida agenda del cura.

"Si alguna persona desea que se pida por un difunto, tiene que pasar a solicitarlo a la sacristía, y se pedirá por ese difunto el día que se tenga hueco en la agenda, mediante pago de 10 euros, como hace todo el mundo, no van a estar unos pagando para que se pida por sus difuntos y otros no", empieza diciendo el cartel.

Además, se dice que sólo se admiten cuatro peticiones de nombramientos a difuntos por misa: "Siempre que alguna persona solicite que la misa por su difunto no la quiere compartida con nadie entonces se celebrara solo por ese difunto, si hay días libres".

Y finaliza: "En cada una de las 4 peticiones, una persona puede anotar a uno o más difuntos, PERO NO MAS DE 4".

Este cartel, además del pertinente cachondeo, ha dejado un curioso debate acerca de si esos 10 euros que se pagan a la iglesia por el respeto de los fallecidos lleva IVA o no y a dónde va ese dinero.

"¿Esos 10€ llevan factura? ¿Qué IVA tiene?", dice uno. Otro comenta: "Les dices que vas a llevar esta foto al obispado y amenazas con denunciarles con pagar en B y se cagan por la pata abajo. Comprobado".