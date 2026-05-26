El jefe de Nvidia zanja el debate sobre si los niños deberán estudiar IA: "Da igual, todo lo importante hoy seguirá siendo importante en el futuro"

Jensen Huang, CEO de Nvidia, en Pekín durante el viaje de Donald Trump y destacados empresarios a China

El perenne debate sobre el futuro de la humanidad junto a la inteligencia artificial alcanza todos y cada uno de los campos de nuestra existencia. El miedo a los despidos porque haya trabajos reemplazables por IA es solo uno de esos asuntos candentes. El tema llega, por supuesto, a la escuela, el instituto o la universidad.

Jensen Huang, el jefe de Nvidia, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y la primera en alcanzar los 5 billones de dólares, ha entrado de lleno para dar un respiro (suponemos) a docentes y progenitores.

Para el fundador y hoy CEO de la tecnológica, no hay razón para obsesionarse con si la IA afecta al método y a las materias de enseñanza en los centros educativos. En palabras de Huang, "creo que no importará. Todas las cosas que antes importaban seguirán importando en el futuro".

Sin duda, la mente detrás del gigante Nvidia confía en un buen entendimiento a futuros con la inteligencia artificial. Y al respecto añade que obligará a una adaptación, para que los alumnos no persigan temas 'a prueba de la IA', sino que deberán aprender a utilizarla para profundizar en sus conocimientos y habilidades.

Pone ejemplos. El empresario estadounidense nacido en Taiwán cree que disciplinas como el periodismo y la narrativa, las artes o el diseño seguirán valiendo más que la propia tecnología.

"La capacidad de contar una historia para una audiencia seguirá siendo tan importante en el futuro como lo es hoy", sostiene el empresario, que quería detenerse en el ejemplo de una entrevista periodística.

A juicio de Huang, el talento humano es el que permite al entrevistador hacer una escucha activa que le lleve a repreguntar con dinamismo y poder dirigir la conversación a donde él quiera... algo que la inteligencia artificial no es capaz de lograr.

"Sea cual sea tu pasión, lo único que tienes que hacer es asegurarte de preguntarte: ¿Cómo puede la IA ayudarme a mejorar mi aprendizaje, mi oficio, mi propósito?", añadía insistiendo sobre su tesis de una inteligencia artificial como apoyo a la creación, no como sustituto directo.