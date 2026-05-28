Amaia Montero responde a las críticas antes de sus conciertos en Madrid: "Sé quién soy y lo que he hecho a lo largo de mi vida"

La cantante Amaia Montero durante el concierto que La Oreja de Van Gogh ofreció en Barakaldo el 9 de mayo de 2026.

Aunque la gira de regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como vocalista comenzó hace dos semanas en Bilbao, este jueves el conjunto donostiarra llega a Madrid para actuar los días 28, 29 y 31 de mayo en el Movistar Arena. No obstante, el grupo volverá a la capital los días 22 y 23 de septiembre y el 30 de diciembre.

A pocas horas de subirse al escenario, Montero ha respondido a las preguntas de la prensa este miércoles, quienes le han preguntado a su llegada a la capital por las críticas que ha recibido por sus primeros conciertos.

"Tengo muchísimas ganas de toda la gira, yo y toda la banda, pero Madrid especialmente, porque llevo mucho tiempo sin tocar aquí. Es tan especial que es difícil de explicar", ha señalado sobre la ilusión que tiene de volver a cantar éxitos como París, Cuídate o Rosas en la capital.

Al ser preguntada por los haters, que han cuestionado el nivel vocal de la donostiarra en los dos primeros directos, la artista ha asegurado intentar estar "al margen" y ha defendido su trabajo y su trayectoria profesional.

"Fuerzas no dan, pero sinceramente intento estar al margen, sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. Sé a cuánto vendes tú la verdad, ya lo decía en alguna canción. Hay demasiadas cosas importantes en mi vida y en el mundo como para quedarnos con los haters. No quiero perder el tiempo diciendo lo que dice todo el mundo. El apoyo ha sido brutal", ha sentenciado con una sonrisa ante los periodistas.

Su respuesta ante los rumores de cancelación y el apoyo incuestionable de Xabi San Martín

Su mensaje no es el primero que lanza después de las críticas recibidas por los primeros conciertos, donde también recibió el apoyo inconmensurable de sus seguidores. Montero también respondió a través de un post en redes sociales a los rumores que incluso hablaban de una cancelación de la gira.

Lo hizo recordando cómo había desconectado de esos primeros directos y cómo un amigo le preguntó si iban cancelar la gira, a lo que la artista le contestó con un rotundo "no".

"Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo solo ruido. Lamentablemente no me sorprende", detalló entonces.

Asimismo, recordó el mensaje que dio desde el escenario en su primera noche del concierto, donde se sinceró con que su tiempo apartada de los focos había "bajado al infierno". "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando", añadió.

Tampoco dudó en mostrar su apoyo en una entrevista con El Correo, el teclista y compositor de La Oreja de Van Gogh Xabi San Martín, quien detalló el trabajo que había hecho Montero dentro y fuera del escenario.

"Ha currado muchísimo, no ha parado de trabajar", dijo entonces. "Mareaba al pobre técnico de sonido, a Borja, porque pedía repetir las canciones cinco veces. Es superperfeccionista. Y, joder, de tonta no tiene un pelo. Sabe perfectamente que la responsabilidad principal recaía ella", detalló.