Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de los Premios Goya 2026
Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de los Premios Goya 2026

La gala se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. 

Uxía Prieto
Luis Tosar y Rigoberta BandiniGetty Images

Cada día se van conociendo más detalles de la próxima gala de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero de 2026 en Barcelona. Este martes, la Academia ha anunciado que el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de presentar la gala en esta 40ª edición. 

El Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá la entrega de los galardones en palabras de Fernando Méndez-Leite, "un reconocimiento a una ciudad que respira cine".

"Estoy muy emocionada. Desde que me lo propusieron me hace tremenda ilusión. Siento mucha responsabilidad y quiero que sea una gala increíble y compartirlo con Luis", ha comentado la artista, ganadora del Goya a la Mejor canción original. 

Para Tosar, es especial que este año haya sido el de "dar el paso", porque ya había tenido varios conversaciones para presentar la gala. "Compartirlo con Paula es un honor absoluto. Estos Goya van a ser una cosecha muy variada y la gala pretenderá ser un poco el reflejo de ese dinamismo y diversidad", ha apuntado el actor. 

