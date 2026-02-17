Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson son liquidadas tras el caso Epstein

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson en el funeral de la duquesa de Kent en la catedral de Westminster.

Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson, exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, están siendo liquidadas tras la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, que han vinculado a la antigua duquesa de York con el pederasta, según unos documentos del registro oficial de compañías.

Sarah Ferguson es la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con Companies House, el registro británico gubernamental responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías.

Los medios británicos informan este martes de que se presentó una solicitud de liquidación de cada empresa tras la publicación de nuevas revelaciones sobre los pasados contactos de Ferguson y Epstein, quien al parecer le concedió un préstamo a la exduquesa.

En documentos publicados el mes pasado, la exmujer de Andrés, ella le dice a Epstein: "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo".

Muchos de los intercambios de correos son previos a que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Epstein murió en la cárcel en agosto de 2019.

Las empresas que la exduquesa está liquidando son: S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd y Planet Partners Productions Ltd, ninguna de las cuales parece haber sido muy activa y no es clara la naturaleza de sus actividades. La solicitud de baja de una empresa del registro es una forma de cerrar una empresa.