Grison da la respuesta a los que le dicen cosas como "rojo, comunista, que te llevas el dinero"

Marcos Martínez, conocido popularmente bajo el nombre artístico de Grison, se ha convertido en uno de los personajes más famosos a nivel nacional gracias a su papel principal junto a David Broncano, Jorge Ponce y Ricardo Castella primero en La Resistencia y ahora en La Revuelta.

Grison ha sido entrevistado en el programa de Carne Cruda, del periodista Javier Gallego, para promocionar su nuevo espectáculo No es fácil ser Grison, que va a realizar en la sala Razzmatazz de Barcelona y en La Riviera de Madrid.

Durante la conversación, el artista ha recordado sus inicios y también ha querido destacar su carrera, especialmente como respuesta a los que les critican tanto a él como a Broncano, Ponce y Castella por sus contratos con RTVE. Hasta ha querido explicar lo que dice cuando le dicen cosas como "rojo, comunista, ¡que te llevas el dinero!".

"Cuando hacía musicales cobrábamos una mierda, pero igual nos recorrimos 60 países y detrás de bambalinas se ve cómo es el mundo del espectáculo. Era duro pero fue un proceso de aprendizaje que era como la mili", ha comenzado diciendo.

Entonces ha sido cuando ha dado esa réplica: "Ahí es dónde ves la manera de trabajar de esto, pero ahora te dicen, 'eh, tú, rojo, comunista, ¡que te llevas el dinero!' Yo llevo currando toda la vida, desde los 17 años me subo a un escenario".

"Ahora me subo diariamente en el programa y el año pasado hice más de 70 bolos, pero me gusta y le ofrezco a la gente entretenimiento. Yo me lo paso bien y es gratificante", ha sentenciado.

Recuerda sus orígenes

Además, Grison también ha aprovechado para contar cómo son sus orígenes en el mundo del humor y en la comedia y cómo ha llegado a tener esa soltura y rapidez a la hora de contar chiste. Para ello, ha recordado a sus familia.

"Mi padre y mi abuela son churreros, ellos son rápidos y vengo de una tradición de gente que le gusta el garito, el bar, el futbolín. Son gente del sur, les gusta el cachondeo", ha explicado.

"Con la guerra mi abuelo se vino para aquí, se quedó en Carabanchel y luego se fue a Soto del Real y esa es la movida. Siempre nos ha gustado la comedia y reírnos de nuestras movidas", ha detallado.