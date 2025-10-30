Marlon: "Creo que la música con letras que dicen cosas y que se sienten de verdad, siempre va a perdurar"

En pleno auge del algoritmo, de la música de TikTok y de los ritmos a más de 190bpm, hay grupos y artistas que quieren seguir manteniendo su esencia orgánica, la música hecha con guitarras, bajo, batería y voz. Así, y como una respuesta a la presión y la situación acelerada que se vive en la industria, llega Marlon con su nuevo proyecto.

Un "nuevo viaje", como ellos mismos anunciaron en redes, que comienza este miércoles con Háblales, el sencillo de su nuevo disco, el cuarto trabajo de estudio de Adrián Roma (cantante), Jorge Diéguez (bajista y voz), Juan Fernández (guitarra y coros) tras el exitoso Que se caiga el cielo (2022).

"Necesitábamos ese momento de parar para descubrir qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos ser y qué es lo que queríamos contar", cuenta Diéguez. Por su parte, el vocalista, Adrián Roma, tiene claro que la música pop rock va a seguir presente más allá de las tendencias. "Creo que esta música y la que hacemos nosotros y toda la gente que hace este tipo de música con letras que dicen cosas y cosas que se sienten de verdad, creo que siempre van a perdurar", enfatiza.

En este camino creativo, en el que el grupo ha tomado las riendas de este proceso compositivo, han participado en la iniciativa Forever Curious Music de IQOS, donde invita a sus usuarios a vivir de forma diferente, explorando nuevos caminos y descubriendo sensaciones que inspiran a cambiar la forma de hacer las cosas.

A través de esta iniciativa se llamaba a los usuarios a compartir habilidades musicales a través su plataforma digital y un jurado profesional ha elegido a uno de ellos para actuar en directo con Marlon en un exclusivo evento que IQOS tendrá este jueves 30 de octubre en Bilbao.

Con la iniciativa Forever Curious Music de IQOS, llamáis a la creatividad, a que la gente saque ese lado creativo. ¿Hay algo que os quede por hacer, alguna cosa que tengáis ahí como inquietud?

Jorge Diéguez: Hay bastantes inquietudes, sobre todo en el universo sonoro. Somos gente que una vez que estamos en el estudio no le cerramos la puerta a ningún sonido. De hecho, más de una vez hemos utilizado cosas que no son instrumentos como tal, pero que emiten algún sonido interesante que nos ha gustado y se ha quedado en nuestras canciones y en nuestro disco. O sea, que por ese lado nos gusta y nos parece algo interesante yo creo para enriquecer la música y dar un toque también personal y distinto.

Como parte de esto, también vais a contar en el concierto en Bilbao el próximo 3 de noviembre con el que ha resultado ganador, que va a subirse con vosotros a tocar,¿con qué artista o con qué grupo os subiríais vosotros?

Adrián Roma: Bueno, creo que con muchos grupos y muchos artistas que nos gustan. Si tenemos que decir un nombre, igual los tres coincidimos en uno que se llama Andrés Calamaro y puede que sea uno de los artistas que más nos gusten, él y sus canciones.

De hecho, en vuestro sonido hay muchas referencias sonoras a Los Rodríguez. ¿Os ha influido mucho la figura de Andrés Calamaro?

Adrián Roma: Yo creo que en música en castellano es un poco el hilo que tenemos los tres a nivel de gustos musicales y de referentes que, al fin y al cabo, hemos mamado desde pequeñitos por nuestros padres. En los tres casos venimos de familias muy melómanas y Calamaro y los Rodríguez siempre han estado muy presentes en los viajes en coche de pequeño con la familia.

Ya lleváis más de 10 años de trayectoria juntos, vais a iniciar este nuevo camino con este Háblales, con este nuevo sencillo, ¿qué podéis adelantar? ¿Qué cambio va a haber del Que se caiga el cielo a este nuevo trabajo?

Jorge Diéguez: Pues creemos, yo creo que estamos muy seguros de que es un nuevo punto de partida para nosotros a todos niveles. Es un nuevo viaje que iniciamos hace ya más de un año, que empezamos a sentir la necesidad de parar un poco, de frenar la rueda.

Era la dinámica en la que estábamos de tanta velocidad y tanto caos y necesitábamos ese momento de parar para descubrir qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos ser y qué es lo que queríamos contar. Háblales es el reflejo perfecto de ese sentimiento, de ese momento en el que estuvimos inmersos desde hace más de un año.

Creo que a nivel tanto de letras, de concepto, como de sonido es un gran paso adelante porque refleja lo que queremos ser con mucho pensamiento, con mucho poso y con muchas ganas precisamente de eso, de innovar, de buscar nuevas metas y de contar realmente lo que sentimos y lo que queremos que el público entienda de nosotros.

Porque se habla mucho de que ya no se hacen discos, que se hace música para TikTok, que la industria y las plataformas de streaming premian la producción de singles continuamente y vosotros habéis optado por hacer algo más reposado. ¿Habéis sentido alguna presión por estar produciendo constantemente, hacer colaboraciones y demás?

Adrián Roma: Bueno, nosotros somos viejos ya. Nos ha tocado la época de estar ilusionados, de ahorrar algo de dinero, de saber que tu banda favorita va a sacar un disco en un mes y estar ya histérico esperando el momento, entonces nosotros seguimos ese camino.

Todo lo actual a nosotros nos cuesta más, buscar cosas que duren menos tiempo porque funcionan en un sitio o en otro. Pero creo que nosotros hacemos las cosas desde dentro, desde el corazón, dure 3 minutos una canción o dure 5. Si nos sale y dura 5 creo que hay que dejar las cosas así como salen naturales.

Creo que es nuestro camino es el que hemos decidido, es el camino que nos gusta, el que queremos seguir y por eso seguimos luchando. Este es nuestro cuarto disco y esperemos sacar muchos discos más y que esto dure, se vendan más o se vendan menos, pero creo que el formato de disco para nosotros, que somos una banda de directo y nos gusta salir a girar, es necesario y vital tener discos y canciones.

Juan Fernández: Creo que todo esto también viene un poco de pura necesidad que teníamos, de que sin duda nos sentimos un poco en la vorágine de la industria. Al fin y al cabo, cuando tienes ciertas cosas que funcionan y que son consideradas como éxitos, que es una palabra que da mucho pudor decirla, pues de alguna manera te conviertes un poco en esclavo de eso, de la industria y de los tiempos y todo eso.

Entonces a nosotros a nivel personal llegó un momento en el cual lo que hacíamos no nos llenaba de la manera por la que nos metimos en esto la música y por eso decidimos ser fieles a nosotros, a inspirar y hacer las cosas de una manera en la que nos sintamos cómodos y creo que también más la manera de comunicar y de conectar con la gente al fin y al cabo y ser verdad al 100%.

De hecho, en el sonido de este nuevo single se ve esas reminiscencias al pop rock de los 2000. ¿Creéis que al final el pop y el rock orgánico con su guitarra, su batería, nunca muere?

Jorge Diéguez: Creo que efectivamente nuestra intención era sonar a lo que siempre hemos sido, que es precisamente una banda. Nosotros hemos empezado ensayando con nuestros instrumentos desde pequeñitos, aprendiendo cada uno por nuestra cuenta, luego juntándonos en el local, ensayando las canciones que nos molaban y empezando a trabajar en las nuestras. Entonces queríamos recuperar un poquito esa sensación de canciones que pudieran ser tocadas en cualquier momento, en cualquier formato, que funcionaran con una guitarra, con la voz y que con la banda se hicieran aún más grandes, porque para nosotros era importante llegar a ese punto, ¿no?

No depender exclusivamente de que la canción sea como es el formato disco y ya no funcione, sino que la podemos defender en el directo, que al final es lo que más nos gusta, es para lo que hemos nacido y es el momento que más disfrutamos, junto con la grabación y la producción un poco.

Al final yo creo que es un poco el reflejo de ese sonido, de esa dinámica que se lleva, yo creo que sí que es verdad que ese es un sonido que nunca va a morir. O sea al final es un sonido que es real, que es verdad, que es un poco lo que te nace de las tripas y lo que te sale cuando estás con tus colegas.

Adrián Roma: Yo creo que siempre está. Al final, no sé, fíjate en grupos como Hombres G y siguen tocando esas canciones, siguen funcionando. Creo que eso siempre va a estar, vivimos en un mundo de modas, pero hay ciertas cosas que creo que siempre van a estar ahí. Creo que esta música y la que hacemos nosotros y toda la gente que hace este tipo de música con letras que dicen cosas y cosas que se sienten de verdad, creo que siempre va a perdurar. Otra cosa es que haya horas más flojas que otras, pero creo que eso siempre va a estar ahí.

Comentabais que las canciones salen en principio para que suene bien a guitarra y voz y luego ya con la banda ganas fuerza, ¿seguís alguna rutina a la hora de componer? ¿Qué papel tiene cada uno? ¿Cómo suele funcionar?

Juan Fernández: Pues mira, la verdad es que llevamos 10 años haciendo canciones y hemos pasado por diferentes momentos y ahora, desde hace un tiempo, hemos tomado la decisión de responsabilizarnos un poco de todo lo que tenga que ver con la composición, de principio a fin, de hacerlo de una manera cuidada, de hacerlo nosotros tres únicamente.

Llegamos un tiempo, como antes hablábamos, por el tema de la industria y demás, llega un momento que empiezan a salir sesiones de composición con gente que en teoría ha hecho X o Y y a nosotros eso no nos funcionaba y no nos dejaba fluir. Entonces, hemos tomado otra vez las rimas y todo ha salido de nosotros tres de una manera genuina y primando sobre todo la belleza y el mensaje de la canción antes que hacer una cosa u otra para que funcionara más o menos.

Después de que cantarais Perreo en el Benidorm Fest, mucha gente os pidió que participaseis en el certamen, ¿os lo habéis planteado alguna vez?

Juan Fernández: No, no, la verdad que no nos lo hemos planteado. Creo que no está en nuestra visión. Me parece una plataforma muy lícita y muy bien para determinados artistas, que está ahí y que me parece estupendo que se sirvan, pero nosotros no estamos con esos planes en absoluto. Estamos con nosotros mismos encontrando placer en la música otra vez, que es muy importante y con eso al final.

¿Y cómo os lleváis con éxitos de vuestros inicios como Mi Macarena o Marzo en febrero? ¿Cómo reacciona el público? ¿Cómo os sentís vosotros después de siete años de ese trabajo?

Adrián Roma: Bueno, son canciones que nos han llevado hasta aquí. Creo que es un trabajo que hemos hecho en su momento y que todo eso ha formado parte de la construcción de Marlon y que estemos aquí, que haya gente que venga a los conciertos a cantar esas canciones.

Obviamente, siempre te apetece más cantar todo lo nuevo que haces porque es más nuevo y estás menos cansado de ello, pero llegar a un concierto y tocar las canciones que nos han traído hasta aquí con el público cantando siempre tiene esa recompensa de saber que el público está ahí. Nos encantaría estar ya tocando todo lo nuevo, pero siempre hay que tener que rescatar canciones y agradecerlas.

Creo que a todos nos pasa, a los grupos que nos gustan de toda la vida siempre hay canciones que seguimos escuchando chorrocientas veces y cuando vamos a un concierto queremos también escucharlas, dentro de que nos enseñen un poco la patita de cosas nuevas. Pero siempre hay canciones que están ahí, que sabes que te han marcado, que sabes que te han gustado de ese grupo y siempre te apetece que las cantes.