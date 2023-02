¿Cómo contratar SkyShowtime en España? Precios, catálogo y cuentas

El nuevo 'invitado' en la fiesta de las plataformas de streaming ya está aquí: llega SkyShowtime.

A partir de este 28 de febrero, la nueva opción estará disponible, con una mezcla de contenidos y canales de EEUU para enriquecer más la oferta de televisión de pago. Aunque será una opción más barata, al menos de inicio.

En su lanzamiento, SkyShowtime sale con un precio competitivo de 5,99 euros mensuales, dos menos que el plan más básico de Netflix (que tiene anuncios) y tres por debajo de HBO Max y Disney Plus. Solo Amazon Prime Video es algo más asequible, con sus 4,99.

Sin embargo, como detalla la entidad, SkyShowtime ofrece a los nuevos clientes "un 50% de descuento en su suscripción mensual… ¡Para toda la vida!”. De esta forma, los clientes que decidan suscribirse desde el inicio tendrán un precio fijo de 2,99 euros y no de 5,99 euros. Esta oferta será válida hasta las 23:59 del 25 de abril.

Después del 'jaleo' con las cuentas compartidas a las que Netflix quiere poner coto en España, ahora Sky Showtime reacciona permitiendo compartir una misma cuenta, con al menos hasta cinco posibles perfiles dentro de un mismo 'pagador' y deja conectar hasta tres dispositivos simultáneamente.

En cuanto a su catálogo, se podrán ver todos los contenidos originales de Showtime y de Nickelodeon Paramount Pictures, Paramount+, Sky Studios, Unviersal Pictures y Peacock, si bien la empresa tendrá que negociar las licencias que, en España, poseen Movistar, Prime Video, Netfñix y HBO.

Además del contenido de esos canales, la plataforma nace con numerosas series internacionales. En España arrancará con estas:

1883

1923

A Friend of the Family

American Gigolo

Funny Woman

Halo

Ley y orden' T21 y 22

Let The Right One In

Mayor of Kingstown

Pitch Perfect: Bumper in Berlin

'Souls'

'Star Trek: Strange New Worlds'

'The Best Man: The Final Chapters'

'The Calling'

'The Fear Index'

'The Great Game

'The Midwich Cuckoos

The Offer

The Rising

The Undeclared War

Tulsa King

Vampire Academy

Yellowstone

La oferta de películas será, por ahora, un compendio de clásicos, con títulos como Star Trek, Jurassic Park, Misión Imposible o Fast and Furious