Melody comparte su odisea durante el apagón y desata las bromas por el nombre de su 'single': "La nueva Nostradamus"

"Traigo nuevo single y se llama El apagón". Con este anuncio del pasado 20 de abril en la PreParty española de Eurovisión, Melody hacía público su próximo sencillo que seguirá a Esa diva, la canción con la que representará a España en el certamen europeo en Basilea (Suiza). Sin embargo, no imaginaba que iba a vivir en sus propias carnes lo que anunciaba su canción.

La cantante de Dos Hermanas (Sevilla) se ha tomado con humor las bromas que surgieron con el título de su canción este lunes a raíz del apagón eléctrico que vivió toda la Península.

La ganadora del Benidorm Fest 2025 ha compartido un vídeo que comienza con el anuncio de esta nueva canción y continúa con la "odisea" que vivió al quedarse atrapada en un tren durante el apagón eléctrico.

"Buenas, familia. Como sabéis, hace unos días anuncié mi nuevo single. Se llama El apagón. Y así llegó", comienza relatando antes de compartir las vistas del campo que le acompañaron durante "siete horas encerrados en el tren".

"Gracias a Dios siete horas después nos sacaron del tren y aquí estamos, con buena actitud", continúa relatando en su vídeo en el que se la ve junto al resto de pasajeros de un tren Avlo de Renfe evacuados en las vías. Además, bromeó con que había hecho algunos amigos durante la experiencia.

"Ya hay que tener querer a esta profesión para tragarse esto y luego reírse en una entrevista", bromea la artista mientras muestra en vídeo cómo tuvieron que llevar las maletas a través de las vías del tren y parte por el campo. "Andamos por lo menos 25 minutos desde el tren al aeropuerto pasando el bosque, un río, las vías del tren, poniendo nuestra vida en peligro...", bromea la cantante.

La cantante, como los demás pasajeros, fue trasladada a la estación de Ciudad Real, desde donde mostró el traje de actuación que llevaba en su equipaje, donde estuvo hasta pasadas la una y media de la madrugada: "Yo soy una mujer de palabra, una diva valiente y poderosa. Aquí estoy con mi traje, que me va a venir a recoger mi amado porque me he quedado aquí y no hay forma de salir".

El nombre del single junto a las anécdotas vividas por la cantante dieron lugar a múltiples bromas en X, donde algunos especularon con que la campaña de marketing se le había ido algo de las manos hasta el punto de dejar a españa sin luz.