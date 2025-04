Melody: "Mi candidatura ha desatado críticas por el toque español. Ese tipo de comentarios son complejos y yo no los tengo. Estoy muy orgullosa de donde soy"

La Mami, la Arquera, la Zorra... y llegó el turno de la Diva en Eurovisión. La cuenta atrás para que Melody derroche talento y poderío sobre el escenario del estadio St. Jakobshalle de la ciudad suiza de Basilea ha empezado. Apenas queda un mes, será el próximo 17 de mayo —como miembro del Big Five, España pasa directamente a la final— y 'la diva' lo está dando todo en esta recta final.

La intérprete de Esa diva recibió a El HuffPost este sábado, después de haberse ganado a los fans eurovisivos el día antes cantando con Anabel Conde —quien obtuvo la segunda posición en Eurovisión en 1995— y a solo unas horas de abrir la última gala de la PreParty celebrada en Madrid. "Estoy un poco resfriada, pero bueno, nada raro porque ahora mismo estamos resfriados todos. Yo creo que casi todos los candidatos estamos malos, pero estoy bien", nos aseguraba la sevillana. Aún así reconocía estar "muy contenta, muy emocionada y con muchas ganas de que todo esto vaya avanzando".

¿Te visualizas ya en en sobre el escenario de Basilea?

Todavía necesito unos días más para visualizarme.

¿Y te te visualizas ganadora, Melody?

Hombre, por supuesto, me encantaría. Me encantaría, aunque para mí ganar no es solo ganar el trofeo, para mí ganar es hacer un buen espectáculo.

¿Nos tienes guardadas muchas sorpresas?

Unas cuantas, unas cuantas.

En estos últimos días, según encuestas, casas de apuestas y especialistas, has protagonizado un ascenso meteórico en las listas. ¿Un subidón en la recta final, no?

Sí, bueno, pero eso ha pasado porque nos han visto en el escenario de Ámsterdam y en Londres. Yo ya dije que el artista realmente se ve en el escenario, no se ve sin verlo. Creo que nuestra participación en estas preparties ha sido muy potente y a la gente le ha gustado mucho. Yo soy artista de directos. El artista de verdad se ve dentro del escenario. Eso es así, independientemente de que luego cada uno tiene su personalidad y que puedes gustar mucho por tu simpatía, por tu naturalidad a la hora de afrontar tu día a día o de enfrentar diferentes situaciones, las entrevistas, las ruedas de prensa y demás, pero creo que definitivamente el artista se ve en el escenario.

Te has convertido en la candidata más viral.

(Ríe mucho) Me parece muy bien, me parece muy bonito.

¿Y qué liaste en Amsterdam?

En Ámsterdam lo que pasó es que fuimos a la preparty, que fue en una sala emblemática de la ciudad, súper bonita, donde han tocado los mejores. Había un sonido espectacular y yo me encontraba brutal. Cuando salimos al escenario fui a darlo todo y el público me siguió desde primera hora, y luego improvisé y canté con ellos. Yo no me enteré de que no se podía improvisar e hice lo que me dio la gana. Yo creo que se alegraron luego porque a veces tanto encorsetamiento en ese tipo de shows... A la gente le encanta que se salga un poquito de lo obvio, de lo que es lanzar el playback, que se cante y adiós. Eso también va con la personalidad de cada artista, de si le gusta hablar con el público y estar con ellos, y a mí me encanta eso. Yo en mis conciertos me lo gozo.

La candidatura, obviamente, no puede gustar a todo el mundo: tú no tienes que gustar a todos. ¿Pero cómo has llevado las críticas? ¿Cómo te han afectado?

Creo que las críticas siempre van a estar porque de, alguna forma, criticar es gratuito. Todo el mundo habla y todo el mundo tiene una opinión, que no me parece mal porque yo creo que la crítica constructiva y con respeto es buena. La que no me gusta es la crítica que va a destruir. Yo es que cada vez más pienso mucho a la hora de hablar de alguien o de algo porque creo que dice mucho de la persona. Mi candidatura ha desatado algunas críticas por el toque español que tiene. Ese tipo de comentarios son complejos y yo no los tengo. Yo estoy muy orgullosa de donde soy. Creo que tenemos una fuerza arrolladora, tenemos ingredientes maravillosos en nuestro arte; de toda la vida de Dios nuestros artistas y nuestro folclore han dado la vuelta al mundo y tener una pincelada de ellos no nos hace menos. Para mí es más.

Tú siempre te has enorgullecido de ello...

Ahora mismo estoy viviendo un momento muy bonito. Eurovisión me parece maravilloso, pero precisamente por ser yo como soy, por cantar como yo canto y tener ese temperamento y esa forma tan racial, yo no he parado nunca.

Una de tus grandes defensoras ha sido Mónica Naranjo. Hace poco hablamos con ella y nos dijo: “Es la persona que tenía que ir a Eurovisión. Es una mujer que lleva toda la vida trabajando y luchando 24-7". ¿Cómo valoras las palabras de esa otra gran diva?

Las valoró mucho porque que una compañera como ella, una gran artista española, hable así de mí dice mucho. Es que todas me conocen desde que yo era pequeña y ella, Pastora Soler y otras muchas compañeras siempre me están mandando ánimos y dicen cosas preciosas que a mí me enorgullece muchísimo. Y cuando lo dicen por algo será porque Mónica no es de esas personas que le regala el oído a cualquiera. Ya me conocen, de muchos años, me han visto trabajar y duro.

Levas 25 años en los escenarios. Ha sido una carrera difícil, empiezas de niña con mucho éxito pero el camino ha estado lleno de altibajos. ¿Ha merecido la pena solo por este momento eurovisivo?

Te voy a ser muy sincera: si todo lo que he pasado fuese solo por ir a Eurovisión, no me merecería la pena porque son muchos años, muchos altibajos y mucha presión en muchos momentos. Cuando tú eres pequeño y te vas haciendo grande, se cuestiona mucho si cantas, si no cantas, si has crecido bien y otra muchas cosas. Tú tienes que tener la paciencia de tener tus aguas calmadas y saber que cada momento te va a ir llegando cosas bonitas que he intentado aprovechar y disfrutar el máximo posible. Eso, poco a poco, de alguna forma, va haciendo entender a la gente que tú eres niña, pero que también vas a ser una mujer porque es parte de la vida. Yo he vivido muchas cosas muy bonitas y he pasado momentos duros, porque aquí ser artista infantil y luego crecer y continuar no es fácil, porque no estamos acostumbrados a tener artistas que hayan empezado a tan temprana edad y que perduren el tiempo. En América, sí, hay muchísimos: Ricky Martin, Chayanne, Paulina, Thalía, Miley Cyrus... Aquí como que tenemos otro concepto y haber aguantado, haber tenido esa paciencia y esa constancia, poco a poco, trabajar y trabajar, yo creo que ha hecho que me haya venido todo esto. Pero aparte de Eurovisión, he tenido unas giras espectaculares, he tenido unos temas maravillosos, he vivido momentos muy bonitos a los que no les puedo quitar su mérito porque eso también me ha dado unas tablas que son las que tengo ahora para hacer frente a Eurovisión.

Hace poco fuiste madre por primer vez y en una entrevista decías que la maternidad te hacía cantar con más pasión, con más ilusión...

Estoy viviendo un momento superbonito porque fui mamá hace un año y tengo un bebé más simpático... Me tiene completamente enamorada, así que estoy viviendo un momento único y por supuesto que mi hijo me da ganas de tirar para adelante. Como dice mi canción “es la madre que madruga”.

Melody se muestra ilusionada y optimista ante Eurovisión. Después llegará un gira de conciertos y el lanzamiento de un nuevo single.

Tú eres la madre que madruga y la que trasnocha también...

¡Totalmente todo! Me ha venido todo de una vez (risas). Una locura.

¿Te sientes mal algunas veces por eso, por estar aquí metida en este barullo y quitarle tiempo a él?

Mira, no me siento mal porque mi profesión y mi trabajo es el que es y todas las mamás tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir currando, pero claro que hay momentos en los que le echo muchísimo de menos, aunque intento estar el menor tiempo posible fuera y él cuando se puede también me acompaña y está conmigo. Es verdad que esta locurita bonita es momentánea, luego pasará y se estabilizará todo mucho más. Y aunque tengo una gira muy grande de conciertos y saco un single nuevo, será diferente; esto está todo muy concentrado en un corto espacio de tiempo y todo se tiene que hacer ya. Tenemos que intentar vivir este momento y disfrutarlo, porque luego yo con mucho orgullo se lo mostraré a mi niño cuando sea consciente.

¿Qué candidaturas son las que más miedo te dan? ¿Cuáles son tus verdaderos rivales?

Lo bonito de Eurovisión es que cada candidatura es muy diferente y que cada país o muchos de ellos sacan su esencia y eso me encanta. Sí que es verdad que, te soy muy sincera, con toda la humildad del mundo, creo que nosotros llevamos una candidatura muy potente porque es muy completa. Aquí en muchas ocasiones quien canta, canta, pero no hace una propuesta tan de baile y tan elaborada, o quien la hace muy elaborada, su canción es menos vocal, y yo creo que nosotros llevamos una canción muy completa porque vocalmente es muy difícil de cantar, y estoy bailando todo el rato y me estoy moviendo todo el rato. Nosotros nos hemos tirado a la piscina, pero telita. No sé luego qué pasará con los puntos, pero lo que sí va a estar en mi mano es hacer una gran actuación y, como yo digo, hacer un gran show. Y sobre todo, dejar muy claro y decirlo muy alto que todos somos esas divas y que no hay nadie más que nadie: esto es un canto al respeto y a los valores de la vida.

Yo podía haber sacado una canción más sencilla, que son las que se sacan hoy día, con menos letra y vocalmente no con tantas cosas, pero yo quería una canción que fuese fuerte vocalmente y que el mensaje fuese potente, porque es que parece una poesía.

Hoy en día se luce el potencial vocal de muchas formas. Están entrando nuevas modas, nuevas cosas, pero yo soy un poco de la vieja escuela y me encanta ese momento poesía.

Cuando dices nuevas cosas a nivel vocal, ¿a qué te refieres?

Pues, por ejemplo, yo estoy cantando toda la canción y no hay parones musicales, son mínimos. Yo empiezo la primera parte, lo cuadro con el puente, el estribillo, y empiezo la segunda parte y estoy todo el rato dando un mensaje y cantando. Hoy en día se hace mucha música y se incrementan vocalmente poquitas cosas, y algo para destacar en nuestra propuesta es que es una canción con muy pocos coros. Si tú te fijas, yo vocalmente tengo muy poco apoyo, yo estoy cantando todo el rato. Entonces creo que es algo para destacar y que tiene mucho valor, porque hay veces que se cantan temas que tienen muchos coros y tienen mucho apoyo, y el nuestro —porque para mí no es mío, es nuestro— tiene muy pocos momentos de coro.

Oye, ¿y de quién y cómo te vas a vestir?

¿De qué me voy a vestir? Todavía no lo he elegido. Me han hecho varias propuestas y vamos a probar varias cosas y a ver con qué encaja mejor la coreografía y cómo se ve más bonito. Es que es muy complicado y que también, quieras que no, es mucha presión, aunque la presión con amor se lleva mucho mejor. Que no os quepa la menor duda de que todo lo que estamos haciendo va con el respeto máximo a la profesión, porque yo soy un artista que me encanta el arte, soy amante del arte al 100%, intentando en todo momento que dejemos el listón bien alto artísticamente.