'Miércoles' vuelve aún más oscura a Netflix con cambios en el reparto y con golpe en la mesa de Jenna Ortega

Aunque sea pleno agosto y haya una ola de calor en toda la península: este miércoles en Netflix el tiempo ha vuelto a ser nublado y el negro es el color oficial. El motivo no es otro que el estreno de la primera parte la segunda temporada de Miércoles, cuya primera temporada la alzó como la serie más exitosa de la plataforma de streaming en una sola semana, acumulando 341,2 millones de horas de visualización.

La siniestra niña encarnada por Jenna Ortega vuelve a las pantallas tres años después, aunque lo hará en dos tandas de cuatro episodios, la primera este miércoles y la segunda el 3 de septiembre, como ya acostumbra Netflix a hacer con sus series más exitosas, como Emily in Paris o Arkane.

En esta temporada, además de estar acompañada por sus padres (Catherine Zeta-Jones), Gómez Addams (Luis Guzmán) y también de Pugsley Addams (Isaac Ordóñez), quienes tendrán un papel más activo en esta segunda entrega, también se revitalizará y tomará otro sentido su relación con su amiga Enid Sinclair (Emma Myers) dentro de la Academia Nevermore.

Sin embargo, si por algo se caracteriza esta temporada es que es mucho más oscura y con el toque de Ortega como productora ejecutiva bajo la dirección de Burton. Según contó la intérprete en el podcast Armchair Expert, fueron varias incongruencias del guion las que llevaron a dar un golpe sobre la mesa: "Todo lo que Miércoles hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía sentido para su personaje".

"Que estuviera en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tiene que llevar para un baile del colegio: 'Oh Dios, ¡me encanta!. No puedo creer que haya dicho eso. Me odio a mí misma'. Tuve que ir y decir que no", añadió.

"Nos estamos dirigiendo un poco más hacia el terror. Pero es muy emocionante porque, durante toda la serie, Miércoles siempre necesita algún arco narrativo, pero nunca cambia. Eso es lo maravilloso de ella", aseguró la actriz antes del estreno dejando claro que iba a tener más alcance que el baile viral que lanzó el éxito de su primera temporada.

Pero también por las sonadas novedades en el reparto, especialmente la ausencia de actor Percy Hynes White, quien daba vida al artista Xavier Thorpe, tras ser acusado de abuso sexual a comienzos de 2023. A pesar de su salida, la plataforma de Netflix no ha dado una razón manifiesta sobre su ausencia.

La otra gran novedad del reparto es la incorporación de Lady Gaga, tras la viralización del baile de Ortega a los sones acelerados de su Bloody Mary, aunque lo hará en la segunda tanda de episodios de septiembre.

Gaga dará vida a una veterana maestra de Nevermore y también participará en la banda sonora con un nuevo tema: Dead Dance. ¿Con baile viral de Ortega y Gaga incluido? Habrá que esperar a estos últimos cuatro episodios de la segunda temporada.