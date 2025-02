Millie Bobby Brown: "La tecnología tiene beneficios pero es una de las razones por las que mi generación tiene problemas de salud mental"

Después de casi una década, el elenco de Stranger Things se despedirá este año de los personajes que han supuesto un antes y un después en sus carreras, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer de las pantallas.

Uno de los mejores ejemplos es el de Millie Bobby Brown, que saltó a la fama por interpretar a Eleven en la exitosa serie y que este jueves ha visitado España para presentar su nueva película, Estado eléctrico, que se estrena el 14 de marzo en Netflix. Se trata de otro proyecto de ciencia ficción dirigido por los hermanos Russo en el que comparte elenco con Chris Pratt.

“Se convirtió en un objetivo para mí trabajar con los hermanos Russo. Sabía que iba a decir que sí me ofrecieran lo que me ofrecieran, pero cuando me propusieron Estado eléctrico fue un sí inmediato”, aseguró la actriz durante la rueda de prensa.

En esta nueva película, la actriz interpreta a Michelle, una joven que debe afrontar la muerte de su familia siendo todavía adolescente. La joven se embarca en una aventura con el personaje de Chris Pratt, en un mundo en el que los robots han pasado de amigos y enemigos y la tecnología se ha convertido en un arma de doble filo.

Precisamente sobre la tecnología y las relaciones entre personas se habla en la película. “Soy adicto a mi teléfono. Necesito tener cuidado y no darle toda mi atención a algo que no es sano. Es como una droga”, ha reconocido Chris Pratt sobre su relación con la tecnología.

“Vente a mi granja”, bromeó Brown, que aseguró que a ella personalmente no le entretiene pasarse horas haciendo scroll. “Yo estoy muy apartada de la tecnología, tengo mucha suerte, nunca me ha interesado estar con el móvil, no lo encuentro divertido”, ha revelado la actriz.

Millie Bobby Brown y Chris Pratt, durante la presentación de 'Estado eléctrico' EFE

Para ella, la tecnología supone muchos avances pero siempre que sea con una relación sana. “Mi generación necesita ver una película como esta porque creo que el mensaje es ‘párate a mirar cómo es tu relación con la tecnología’. Puede tener beneficios pero es una de las razones por las que mi generación tiene problemas de salud mental”, ha defendido la intérprete.

Bobby Brown ha explicado que lo más difícil del proceso en esta nueva película ha sido “representar el duelo” y especialmente hacerlo con buen gusto: "Todo el mundo ha experimentado el duelo alguna vez y tiene tantas capas… así que representar que Michelle todavía está en ese proceso y hacerlo de una forma que no fuera irritante fue lo más complicado”.

Millie Bobby Brown, durante la rueda de prensa de este jueves EFE

“Teníamos un folio en blanco para crear el personaje. Fue un gran desafío crear algo nuevo, con mi imaginación y la colaboración con estos fantásticos directores y guionistas. Aportar el toque de humor a la película, la nostalgia…", aseguró por su parte Chris Pratt.

Para Bobby Brown, que nació en el 2004, que la película estuviera ambientada en los noventa supuso un trabajo de investigación. “Vi una foto de Drew Barrymore y quise basarme en ese look. Los noventa son mi época favorita así que me lo he pasado muy bien en esta promo”, ha confesado la actriz, que ha acaparado multitud de comentarios en las últimas semanas con sus estilismos.