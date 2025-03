Mónica Naranjo: "No me han hecho sentir vieja en ningún momento. Ni me han hecho sentir gorda, ni me han dicho cómo tengo que vestir, ni cómo tengo que proceder"

El 24 de marzo de 1997, Mónica Naranjo aparecía por primera vez en televisión, en el programa Sorpresa, sorpresa, precedida del gran éxito que había alcanzado en México. En ese momento, comenzó el fenómeno: la cantante catalana, con su melena bicolor, su vozarrón y su potente presencia sobre el escenario se convirtió en la nueva diva del pop y en musa del colectivo LGTBI.

Y como que no quiere la cosa, en 2025, la cantante de Desátame —que también ha ejercido de presentadora y jurado de talents shows— cumple 30 años en la música y lo va a festejar con una gira internacional que tendrá seis paradas en España —Sevilla, Murcia, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona—, con la que repasará sus grandes éxitos.

Ya ha llenado en algunos auditorios en México y en Estados Unidos con su Greatest Hits Tour y dice estar "feliz" con los conciertos que ya ha dado y con los que vendrán. "Es un momento de celebración, pero no solamente mío, sino de todos. O sea, de todos los que me han acompañado durante 30 años. Es que son 30 años... y yo no he sido consciente tampoco".

Mónica, si echas la vista atrás , ¿qué ves?

Te voy a contar la verdad: yo no recuerdo mucho de lo que ha pasado. Recuerdo el momento en el que paré siete años. También tengo clarísimo mi primer viaje a México, mi primer programa allí, Siempre en domingo, 20.30 de la tarde, Sola, El amor coloca, Raúl Velasco... Ese pistoletazo de salida lo tengo muy, muy, muy presente. Pero lo otro se me escapa. Me lo tienen que ir recordando: ‘¿Oye, te acuerdas del concierto? ¿Te acuerdas de lo que pasó?'.

Pero sí te acuerdas de las primeras veces...

Mira, me acuerdo de mi primer showcase en México, que fue la presentación para medios después de la actuación en el programa Siempre en domingo de Raúl Velasco. Me acuerdo que paré, la primera canción la tuve que parar porque no me escuchaba. Y todo el mundo: ‘Ay, qué drama, ha parado ante los medios’. ‘Chico, si no me escucho que quieres que cante?’.

Tenía 19 años. Iniciamos el showcase con Fuego de pasión, pero no me digas después en dónde estuve, en qué estado he estado, ni en que país he estado, ni qué he visto, ni qué he conocido... Nada, nada. Mucho hotel, muchas horas de vuelo. Mucha vida nómada. Es una vida agotadora.

Con esta gira recuperas tus grandes éxitos, ¿tienes uno preferido?

Preferido no porque al final todos marcan un momento y una época de tu vida. Todos significan algo, todos. A lo mejor, el que más recuerdo fue el último tema que compuse en el primer álbum. ¿Porque sabes la frase que dice ‘los últimos serán los primeros’? Pues ese fue el primer sencillo, Sola: fue la última canción que compuse para ese disco y el primer sencillo de salida en Latinoamérica, y fue un hitazo.

¿Se enfrenta igual un concierto ahora que hace 30 años, cuando empezabas?

Ahora es mejor. Con más seguridad y con más técnica, claro, porque al final yo he estado constantemente formándome durante toda mi vida; da igual que esté fuera, todas las semanas tomo mi clase de técnica vocal. Entonces la técnica que tengo ahora con 50 no la tenía con 20 años.

Mónica Naranjo tiene cerrados seis conciertos en España de su gira 'Greatest Hist Tour'. sergi gonzález bueno

¿Cantas mejor ahora?

Yo considero que sí, he ganado profundidad. Lo que estoy haciendo estos días es una masacre: hablar, hablar, hablar por teléfono, hablar, hablar, hablar cuando a mí me gusta hablar poco.

Esta semana, Lady Gaga recogió un premio y en su discurso criticó el edadismo en la música: “Aunque el mundo considere que una mujer de treinta y tantos es vieja para ser una estrella del pop, lo cual es una locura, prometo que sólo estoy calentando motores".

Yo no considero que seamos viejas. No me han hecho sentir vieja en ningún momento. Ni me han hecho sentir gorda, ni me han dicho cómo tengo que vestir, ni me han dicho cómo tengo que proceder, ni me han dicho... Es que, de verdad, todo lo que se está comentando actualmente, yo, yo no lo he vivido. Yo no he vivido nada de eso, ni he vivido acoso ni he vivido nada.

Yo vivo mi vida, yo estoy concentrada en mi trabajo. ¿Tú sabes lo que verdaderamente empodera a un ser humano? El trabajo, el trabajo; el tener un propósito en la vida, tener el hambre, conseguirlo y decir ‘me siento muy realizada con lo que hago, pero me lo gano yo’. Eso empodera a un ser humano y lo he conseguido.

Has robado muchos titulares con las declaraciones que hiciste el otro día en El Hormiguero de que te ibas a alejar en 2026 de la música. ¿Ya estuviste muy alejada, verdad?

Y lo voy a volver a hacer, pero no me alejo de la música, me alejo de los escenarios. De la música, no. Hace siete años sí me retiré de todo, desaparecí porque lo necesitaba. Era un momento vital mío, me estaba asfixiando.

Ahora no es lo mismo porque no estoy asfixiada, pero no tengo tiempo. Cuando estás en gira, tú no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para componer, no tienes tiempo para estar con tu familia, no tienes tiempo y el tiempo ahora mismo para mí es muy importante. Yo siempre digo que el mejor disco está por componer, pero para eso tienes que estar tranquila.

Me alejo por eso, porque necesito ese espacio, necesito ese silencio, necesito echar de menos el escenario. Llevo muchas giras seguidas porque no he parado ni en pandemia. En pandemia estuvimos con Puro Minage a tope, porque entendimos todo el equipo que teníamos que estar activos, porque la música cura y había un ambiente muy hostil y con mucho miedo. Ese año hicimos 20- 25 conciertos aquí y después también unos cuantos fuera. O sea, yo no he parado, y es bueno parar y coger fuerzas. Y no sé cuándo voy a volver, como me preguntan todo el rato. Pues chica, yo que sé, ya volveré cuando quiera.

Estás petándolo con Venenosa, la colaboración con Nebulossa. ¿Cómo surgió esa colaboración?

La canción es maravillosa. Pues mira, Mery y Mark me enviaron hace unos meses... Ya nos conocíamos, nos enamoramos previamente los tres. En ese primer encuentro donde nos conocimos, yo le dije a Mery: ‘Tía, tenemos que hacer algo porque es que sois la bomba, sois lo máximo como creativos, yo quiero trabajar con vosotros”. Entonces, meses después me enviaron un texto, que es el texto de Venenosa, y yo empecé a leerlo y dije ‘¿Qué tramáis? Esto es maravilloso. ¡Qué texto más divino!’. ‘Tiempo después me enseñaron la demo y dije '¿qué coño es esto? O sea, una canción con una creatividad, un arreglo, una letra... Y les dije: ‘Estoy dentro, no sé para qué es ni cuándo lo vais a lanzar ni nada, pero estoy dentro’. Antes de irme a México grabé dos duetos, este con ellos y otro que está por salir... En una semana grabamos la canción y el videoclip en Ondara —el pueblo de Alicante de donde es Nebulossa—, que me fascinó estar en su ambiente, porque no había más tiempo.

¿Y la otra colaboración?

(Ríe y da el silencio por respuesta). Solo te digo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha lanzado con Nebulossa. Es un plato más fuerte emocionalmente hablando.

Eurovisión no es llegar allí y cantar; es aguantar la presión de todo, de todo el movimiento eurovisivo. Es durísimo y Melody está preparada mental y físicamente

Con Melody estarías dispuesta a colaborar, imagino. Has sido uno de sus principales apoyos públicos...

Es que, hombre, a ver, ¿hola? Melody es la persona que tenía que ir a Eurovisión. Melody es una mujer que lleva toda la vida trabajando, luchando 24/7, desde niña. ¿Qué más preparación necesita esa mujer para una responsabilidad como Eurovisión? Es la persona que tenía que ir. Eurovisión no es llegar allí y cantar; es aguantar la presión de todo, de todo el movimiento eurovisivo. Es durísimo y ella está preparada mental y físicamente.

Ella es una diva, como tú. Y como ella canta, vuestra vida es un camino de espinas y rosas. ¿Cuáles son las espinas que más daño hacen en esa carrera?

La lejanía de los afectos. Eso te mata. Yo soy una persona muy arraigada a la familia, a mí la vida nómada me pesa por eso, porque no llevo bien estar alejada tanto tiempo y cada vez me pesa más.

Es curioso porque cuando somos muy jóvenes no nos damos cuenta, pero cuando de repente un día nos damos cuenta de que nuestros padres han cumplido 70 años, dices ‘ostras, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tengo que solucionar esto’ porque me entra el miedo. A mí me entra mucho miedo. Es sobre todo el afecto familiar porque los amigos, al fin y al cabo, pues ellos tienen su vida, tiene sus hijos, tiene sus idas y venidas. Te reúnes con las amigas, te tomas unos vinos y te pones al día, pero mamá, papá, mi hermana y mi sobrino, mi sobrino que ha cumplido 17 años... Ya me he perdido muchos momentos y muchos cumpleaños de mi sobrino.