Muchos han pensado lo mismo al ver esta imagen en la semifinal del Benidorm Fest
Greg Taro interpretó el tema llamado 'Velita'.

Greg Taro interpretando 'Velita' en el Benidorm Fest.
Greg Taro interpretando 'Velita' en el Benidorm Fest.RTVE

El Benidorm Fest ha dado este martes su pistoletazo de salida con la primera semifinal del certamen, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand. En ella, nueve concursantes tratarán de hacerse con una de las seis plazas que se reparten en esta primera semifinal, entre ellos, nombres como Luna Ki, Dora y Marlon Collins, Kenneth, Kitai o Greg Taro.

Ha sido precisamente la actuación de Taro, una de las que ha despertado más comentarios en redes sociales. El barcelonés interpretó su tema Velita, una canción pop que cuenta un amor real que se va perdiendo y que él mismo pide que no se apague. 

Sin embargo, no ha sido su interpretación vocal lo que ha llamado la atención de los espectadores, sino su puesta en escena, a cargo de Sergio Jaén, responsable de las escenografías del certamen. 

La canción se titulaba Velita, pero lejos de salir ninguna vela en el escenario, Taro tenía una escenografía intimista con varios semáforos colgados alrededor, algo que ha generado multitud de comentarios en redes sociales.

Tal y como contó el mismo Taro en una entrevista con RTVE, Velita nació en uno de los campamentos de composición del certamen. "La canción va de la pena que da cuando se apaga una vela. La canción nace del campamento de composición y en cuatro horas salió. La energía que nos dais nos contagia, estoy muy feliz. Que se encienda muchas velitas y que no se apaguen. Que seamos conscientes de las cosas buenas que tenemos", dijo en su presentación en el certamen.

Para que Taro tenga pueda pasar a la final tiene que ser una de las seis candidaturas que logre aglutinar el mayor número de votos tanto del público, que supone un 50%, un 25% de voto popular a través de llamadas, SMS y voto en la app de RTVEPlay otro 25% de voto demoscópico, y el otro 50% depende de los votos emitidos por un jurado profesional.

Aunque el ganador del Benidorm Fest no representará este año a España en Eurovisión, sí que ganará un premio en metálico de 150.000 euros brutos, 100.00 euros para los intérpretes 50.000 euros para los autores de la canción y también contará con varios acuerdos artísticos. 

Llegó a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami para hacer promoción y grabe un single allí y otro viaje a Estocolmo para grabar otro sencillo en los estudios de Spotify.

