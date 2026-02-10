Los servicios de inteligencia alemanes alertan de intentos de hackear cuentas de Signal: WhatsApp podría ser el próximo objetivo

Un teléfono con aplicaciones de mensajería como Signal y WhatsApp, en una imagen de archivo

Los servicios de inteligencia alemanes han emitido un comunicado alertando de que se están produciendo intentos de hackear cuentas de la aplicación de mensajería instantánea Signal pertenecientes a personalidades importantes como políticos, militares, diplomáticos o periodistas para obtener información sensible.

El aviso de la inteligencia alemana se produce después de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania y la Oficina Federal para la Seguridad Informática de Alemania hayan recopilado información al respecto.

Los hackers se hacen pasar por el servicio de asistencia técnica de la aplicación con el objetivo de poder acceder a las conversaciones que mantienen las víctimas y también a la lista de contactos con la que cuentan.

"El objetivo es acceder de forma subrepticia a las conversaciones individuales y grupales, así como a las listas de contactos de las personas afectadas", han advertido desde los servicios de inteligencia alemanes.

Dos métodos

En concreto, los ciberdelincuentes (que probablemente están respaldados por países interesados en conseguir esa información sensible) utilizan dos métodos para tratar de engañar a las víctimas.

El primero de ellos permite tomar el control total de la cuenta de Signal a través del envío de un código PIN o de verificación. El segundo, se basa en asociar la cuenta de Signal a un dispositivo controlado por un hacker mediante la utilización de un código QR que permite tener acceso directo a los mensajes que se envían y reciben en la aplicación.

En ese sentido, la inteligencia alemana destaca que este tipo de ataques son "eficaces" debido a que la mayoría de usuarios no tienen el hábito de consultar periódicamente la sección de dispositivos vinculados.

WhatsApp, en el punto de mira

Por otro lado, las autoridades alemanas han destacado que WhatsApp ofrece funciones de vinculación similares a Signal, por lo que este tipo de intentos de hackeo también podrían ser utilizados en esa otra aplicación de mensajería.

En consecuencia, los servicios de inteligencia alemanes, ya se trate de Signal o de WhatsApp, piden a la población que "nunca respondan a mensajes supuestamente enviados por el servicio de asistencia" y que bloqueen y denuncien a esas cuentas.