Abre su restaurante solo los fines de semana y paga 2.000 euros de electricidad: "Es una tomadura de pelo"

Helmut Preiser es un hombre de 66 años que en 2017 pasó de ofrecer comidas diarias en su restaurante de Lichtenau im Waldviertel (Austria) a únicamente abrir el establecimiento durante los fines de semana.

Sin embargo, el empresario está muy enfadado debido a que pese a abrir las puertas del restaurante durante un reducido número de días al mes, su factura de electricidad es muy elevada.

En declaraciones al medio de comunicación austriaco Heute, Helmut Preiser ha definido el lastre que supone para la viabilidad de su negocio el alto gasto en luz como "un auténtico horror".

En concreto, el dueño del restaurante (que ha mostrado sus facturas al citado medio) ha pagado 2.000 euros de electricidad durante el último mes. De esa cifra, prácticamente la mitad se debe a los costes de la infraestructura eléctrica.

"Una estafa a la población"

El propietario del negocio cree que ese recibo de luz abriendo el restaurante solo los fines de semana "es una tomadura de pelo" que hace difícilmente viable que el establecimiento sea rentable.

"El gobierno presume de que, bajo presión política, los precios de la electricidad finalmente bajan, pero los costes de red se han disparado. 2.000 euros por un mes de electricidad, de los cuales unos 1.000 euros son costes de red: eso es una estafa a la población", ha subrayado Helmut Preiser.

"Como pueden ver en mis facturas, la tarifa de la red ahora es casi tan alta como la propia tarifa de la electricidad. Y, sin embargo, tengo un precio al consumidor bajo, solo unos 11 céntimos por kilovatio hora. En total, sin embargo, estoy pagando casi el doble que el año pasado", ha criticado el dueño del restaurante.

En ese sentido, el empresario ha lamentado que ese gran coste de electricidad "¡pone en peligro la existencia de mi pequeño negocio!". "¿Dónde está el ministro de Economía?", se ha preguntado.