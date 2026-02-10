Investigadores rusos afirman haber impedido el contrabando de un meteorito de 2,5 toneladas a Gran Bretaña

Rusia no solo está de actualidad por el desarrollo de la guerra de Ucrania. Las autoridades rusas han informado de que han impedido de que se lleve a cabo una operación de contrabando de un meteorito de 2,5 toneladas con destino a Gran Bretaña.

Desde los servicios de aduana han declarado que los investigadores rusos han conseguido evitar la salida del país de ese importante meteorito después de que se intentara camuflar como un elemento de decoración de jardín.

En concreto, las personas que intentaron efectuar la operación de contrabando del meteorito de 2,5 toneladas intentaron hacerlo pasar por una escultura de jardín para tratar de no levantar sospechas en los controles de seguridad.

Según la información recopilada por la agencia AFP, todo apunta a que el objeto de origen espacial proceda del meteorito Aletai, uno de los meteoritos de hierro más grandes de los que se tiene constancia. El mismo fue descubierto en 1898 en el oeste de China y tiene al menos 4.500 millones de años.

Está valorado en casi cuatro millones de euros

Ese gran tamaño del meteorito hace que su valor sea bastante elevado. En concreto, desde la aduana rusa han estimado que la tasación de la mercancía con la que se ha tratado de llevar a cabo el contrabando es de unos 323 millones de rublos (casi cuatro millones de euros, al cambio actual).

Desde la aduana han indicado que los hechos han tenido lugar en el puerto de San Petersburgo, uno de los más importantes desde el punto vista estratégico del país presidido por Vladímir Putin. "La carga fue descubierta durante el control de un contenedor en el puerto de San Petersburgo", ha detallado el personal de la aduana.

"Al intentar exportarla, se declaró como escultura de jardín. Sin embargo, una inspección minuciosa reveló que el origen y el valor de la carga diferían de la información proporcionada", han precisado desde la aduana.