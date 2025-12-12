Detenida en Irán la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Las fuerzas de seguridad iraníes han detenido este viernes a la activista iraní Narges Mohammadi, galardonada en 2023 con el Premio Nobel de la Paz, durante un evento en memoria de un destacado abogado y disidente que fue encontrado muerto la pasada semana.

La Fundación Narges ha informado en un comunicado publicado en redes sociales que la activista iraní ha sido arrestada durante una ceremonia para honrar la memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció hace una semana en "extrañas circunstancias".

Hasta el momento, los motivos del arresto no son claros

"Su hermano, Mehdi Mohammadi, quien estaba presente en el evento, ha confirmado su arresto. Según múltiples fuentes, otros reconocidos activistas de Derechos Humanos, como Sepidé Qolian, Hasti Amiri, Puran Nazemi y Alieh Motalebzadé, también fueron detenidos durante el mismo incidente", ha indicado.

La Fundación ha indicado que, por el momento, no hay información detallada sobre los motivos del arresto ni las circunstancias alrededor del mismo, si bien ha señalado que "sigue de cerca" la situación y "proporcionará información actualizada" al respecto.

Un llamado a la paz, el respeto y solidaridad

"La Fundación Narges hace un llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos las personas detenidas durante su asistencia a la ceremonia de conmemoración para mostrar su respeto y demostrar solidaridad. Su detención constituye una grave violación de sus derechos fundamentales", ha sentenciado.

Mohammadi fue puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes, en octubre, fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

Un arduo camino en defensa por los derechos en Irán

Desde que fuera puesta en libertad temporal, su círculo cercano ha advertido de que corría el riesgo de ser enviada nuevamente a la cárcel. La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022.

Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán. La activista ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones a las manifestaciones antigubernamentales por la muerte de Mahsa Amini.

A lo largo de toda su vida, Mohammadi ha fundado asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres y escrito libros y artículos para denunciar los abusos a los que son sometidas por las fuerzas de seguridad y las autoridades, en particular en las cárceles del país.