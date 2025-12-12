El cocinero David de Jorge cuenta lo que vio la última vez que fue a un Ministerio: "Le hice hasta una foto que publicaré si me la compran los de Interviú"

El cocinero David de Jorge, conocido también como Robin Food, ha contado una anécdota que vivió la "única y última vez" que estuvo en un ministerio y que, según dice, le causó un gran impacto.

"La última y única vez que he estado en un ministerio en Madrid, y no es broma, con puertas giratorias gigantescas y recibidor de maderas nobles, la mujer que estaba sentada organizando a los que allá llegábamos ¡estaba dormida en su silla frente a su computadora!", ha afirmado el cocinero en una entrevista a Esquire.

"Este es el nivel, Maribel. Le hice hasta una foto que publicaré si me la compran los de Interviú. No quiero saber nada de ministerios ni de políticos, les tengo un asco 'irracional", ha agregado.

De Jorge se caracteriza por un estilo muy directo, sin paños calientes, que se evidencia en casi todas sus intervenciones en público.

Su visión sobre las sartenes: "Vuelve a las antiadherentes"

Por ejemplo, en enero dio su particular visión de las sartenes de acero inoxidable, muy de moda en los últimos meses frente a las antiadherentes, porque el recubrimiento de estas comienza a pelarse con el uso y se mezcla con lo que cocinemos en ellas.

Una seguidora le planteó al chef una duda sobre todo ello: "Me he comprado una sartén de inoxidable y se me pega la comida. ¿Qué hago mal? Siempre he tenido antiadherentes".

De Jorge dio una respuesta muy en su línea: "Blanco y en botella, majetón. Vuelve a las antiadherentes, que está todo dios pirado con las antioxidables jodiendo los lomos de merluza y las tortillas".

"Hay que ser cerdo, garrulo, payaso y nuevo rico"

En otro mensaje en la red social Threads, el cocinero agregaba: "Mi madre cuajó toda la vida la tortilla en antiadherente y aquí sigo vivo y coleando camino de los 55 boniatos".

"Hay que ser valiente e insensato para recostar una merluza por la piel en una sartén inoxidable. Viva el antiadherente, aúpa", insistía.

De Jorge también fue muy claro al saber que la guía Taste Atlas publicó su lista de peores platos de la gastronomía a nivel mundial y eligió el bocadillo de sardinas como el tercer peor plato del mundo y el peor de España.

"Hay que ser cerdo, garrulo, payaso y nuevo rico para meterse con el soberano bocadillo patrio de sardinillas en aceite! Vivan las conservas de pescado!", aseguró con su inconfundible estilo.