Felipe Isidro, experto en longevidad: "La fuerza de piernas es un parámetro de salud más importante que el colesterol o la glucemia"

“Los ejercicios de pierna son para las mujeres”. Aunque parezca mentira, este tipo de comentarios siguen abundando en nuestra sociedad, tanto en las salas de musculación como en las redes sociales. A día de hoy, muchos hombres se niegan a trabajar el tren inferior en el gimnasio por considerarlo, erróneamente, un entrenamiento femenino.

Sin embargo, dejar pasar el ejercicio de dicha región muscular es un grave error de cara al bienestar de las personas. Así lo explica el experto en longevidad, Felipe Isidro, para los micrófonos del medio digital Actitud Constante Podcast.

En primer lugar, Isidro detalla la importancia del fortalecimiento muscular. “Los ejercicios de fuerza son la capacidad física básica; la fuerza es la base de todo porque vivimos en un planeta de gravedad”, declara. El especialista señala que desde los 30-35 años aproximadamente la gente empieza a perder capacidad de fuerza.

Por este motivo, insiste en que no debemos percibir la actividad física como un simple pasatiempo estético. “La gente piensa que hacer ejercicio es una cuestión de ocio, de recreación; todo lo contrario, hacer ejercicio es una necesidad biológica”, puntualiza.

La importancia de las fuerzas en las piernas

Para generar conciencia sobre nuestro estado físico real, Isidro sugiere a sus oyentes que se pongan a prueba en casa llevando a cabo dos sencillos test de vitalidad:

La prueba de la silla : sentarse y levantarse de una silla de forma repetitiva, cronometrando cuántas repeticiones somos capaces de hacer en un tiempo determinado.

: sentarse y levantarse de una silla de forma repetitiva, cronometrando cuántas repeticiones somos capaces de hacer en un tiempo determinado. El test del equilibrio: mantenerse a la "pata coja" apoyándose únicamente sobre la pierna no dominante, registrando cuánto tiempo logramos aguantar la postura sin tambalearnos.

El experto recuerda un dato anatómico demoledor que solemos pasar por alto: el 65% de la masa muscular de los seres humanos se concentra, precisamente, en las piernas. “Por lo tanto, las piernas son un sumidero de azúcar, un sumidero de grasa, son chimeneas. La fuerza de piernas es un parámetro de salud más importante que el colesterol o la glucemia”, concluye Isidro, dejando claro que unas piernas fuertes son el mejor seguro de vida..