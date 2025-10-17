Muere el guitarrista de los Kiss, Ace Frehley, a los 74 años

El guitarrista Ace Frehley, fundador de la banda de glam metal Kiss a la que estuvo vinculado hasta 2002, ha fallecido este jueves a los 74 años. Frehley llevaba varias semanas ingresado por un accidente que le había provocado un derrame cerebral.

La familia ha confirmado la noticia con un comunicado emitido en redes sociales. "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo", han detallado.

"Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre", han añadido.

La banda, que anunció su retirada en 2019, también ha lamentado su fallecimiento en Instagram, asegurando que están "devastados" tras conocer la noticia. "Fue un soldado de rock esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos fundacionales más formativos de la banda y su historia. Él es y siempre será parte del legado de Kiss. Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo querían, incluyendo nuestros fans alrededor del mundo", han señalado.

Antes de este mensaje, fuentes cercanas al entorno del músico revelaron a TMZ que el guitarrista de icónicas canciones como I was made for lovin' you se encontraba en un hospital a causa de un derrame cerebral provocado por una caída en su estudio de grabación a finales del pasado mes de septiembre, algo que entonces provocó que se cancelaran varios conciertos. Según el citado medio, desde hace varias semanas el guitarrista permanecía conectado a un soporte vital.

No obstante, después de sufrir la caída, una publicación en su Instagram anunció que el músico se "encontraba bien", pero que "en contra de su voluntad", dejaría de viajar por recomendación de su médico.

Tras este comunicado se anunció que el músico cancelaba todos los conciertos restantes de la gira para este 2025.

Ace Frehley fue uno de los músicos fundadores de la banda Kiss, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, fundada en 1973 y famosa por su maquillaje icónico y teatral, así como por su sonido hard rock y glam rock.

Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de The Demon; Stanley en el de The Starchild; Criss en el de The Catman y finalmente Frehley en el de The Spaceman.

Junto a Kiss, Frehley ayudó a escribir algunos de los temas más populares de la banda como Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin' You o Detroit Rock City.

En 1982, el guitarrista abandonó la agrupación para comenzar su carrera como solista con su proyecto llamado Frehley’s Comet, pero en 1996 regresó a la banda. Sin embargo, en 2002 volvió a dejar la agrupación y fue reemplazado por Tommy Thayer en el papel de The Spaceman. Desde entonces, continuó desarrollando su carrera como solista.