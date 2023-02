Muere el legendario compositor Burt Bacharach a los 94 años

Burt Bacharach, legendario compositor estadounidense, ha fallecido a los 94 años por causas naturales, según ha informado su representante, Tina Brausam, este jueves.

Además de tres Oscar —por la canción Arthur's theme (Best that you can do) de Arthur, el soltero de oro; por Raindrops Keep Fallin' on My Head de Dos hombres y un destino y por la banda sonora de esa misma película—, a lo largo de su carrera ganó seis premios Grammy, dos Globos de Oro, un BAFTA y un Emmy.