Muere el líder de los Village People, Victor Willis, a los 75 años

El líder de la banda Village People y uno de los autores del himno YMCA, Victor Willis, ha fallecido a los 75 años, tal y como han confirmado la familia y la banda en un comunicado remitido a la edición británica de Rolling Stone.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People .Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva. Se ruega respetar su privacidad", señaló el conjunto estadounidense en un comunicado.

La esposa del que para muchos era conocido como "el policía de los Village People", Karen Huff-Willis, también confirmó la noticia. "Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, Victor Willis", señaló y pidió desde la familia "privacidad en estos momentos de gran dolor".

Willis ha llevado por todo el mundo con el resto de miembros del conjunto, caracterizado por sus disfraces de policía, indio u obrero entre otros, canciones como Macho Man, Go West o In The Navy.

La versatilidad de estas canciones, símbolo de la era disco estadounidense, ha hecho que suenen en verbenas populares, bodas, eventos deportivos —véase ese Go West junto a Pet Shop Boys que ha resonado en las gradas de equipos como el PSG o el Atlético de Madrid—, pero por supuesto en marchas del Orgullo LGTBIQ+ de todo el mundo.

El propio presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha convertido en enseñas de sus mítines canciones como YMCA o Macho Man. A pesar de que contó con una controversia inicial como otros tantos artistas por el uso político sin derecho de sus canciones que finalmente acabó con los Village People actuando en el 'Make America Great Again Victory Rally', en el Capital One Arena, uno de los actos previos a la toma de posesión de Trump en enero de 2025.

Precisamente, YMCA se lanzó en 1978 y se convirtió en un éxito internacional adoptada como himno gay, ya que muchos apuntaban a la reputación de los albergues de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) como lugar de encuentro popular en los años 70, también dentro de la comunidad LGTBIQ+.

En 2024 Willis se desvinculó totalmente de esta teoría y señaló que los fans debían "dejar de pensar en tonterías" y que las "falsas suposiciones eran perjudiciales para la canción".

Willis nació el 1 de julio de 1951 en San Francisco, donde creció y se formó dentro del coro de góspel de su padre, un predicador bautista. Posteriormente, se trasladó a Nueva York para formarse en la Negro Ensemble Company, donde participó en numerosos musicales y obras teatrales como la producción original de Broadway de The Wiz.

En la década de los 70 escribió junto al productor francés Jacques Morali los grandes éxitos de Village People, aunque tras varias idas y venidas el grupo acabó disolviéndose en 1983.

Después de un ingreso en prisión en 2006 debido a sus problemas de drogadicción, Willis volvió a los escenarios en 2007 con los Village People para una gira que tenía prevista para 2009 y que finalmente no pudo llevarse a cabo debido a un problema de salud del vocalista.