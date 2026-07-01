La historia del cuadro de Sorolla que desapareció en Sevilla y se ha recuperado en Murcia: "Me gustó el marco"

Podría haber sido un robo digno de serie de televisión, pero la explicación era más sencilla. Este fin de semana, una familia de Sevilla denunció que habían perdido un cuadro del pintor valenciano Joaquín Sorolla antes de marcharse de vacaciones.

Según explicó El País, los propietarios de la pintura dejaron la obra apoyada en la calle mientras cargaban el equipaje en su coche antes de emprender un viaje. La familia tenía pensado llevarse la obra de vacaciones, pero lo olvidaron y se dieron cuenta de que había quedado en la calle cuando llegaron al destino.

La familia declaró que la obra tenía "un gran valor sentimental" y que no había sido una compra, sino que "lleva en la familia desde hace mucho tiempo". Ante la situación, los propietarios dieron el aviso a la Policía Nacional y colocaron carteles en las calles de Sevilla que se compartieron en redes sociales.

Precisamente después de que trascendiera la búsqueda en redes y los medios de comunicación, Andrés, un vecino de Murcia, se puso en contacto con las autoridades para confirmar que él se había llevado el cuadro y lo tenía en casa.

El propio Andrés ha explicado en una entrevista en Radio Sevilla que estaba pasando el fin de semana en la capital andaluza cuando vio la pintura "tirado en la calle" mientras paseaba. "Lo cogí porque me gustó el marco", declaró ante los micrófonos de la emisora.

Andrés explicó que una vez llegó a Murcia, intentó descifrar la historia del cuadro y quién lo había pintado, ayudándose de la IA. Fue ahí cuando descubrió que era una pintura del célebre pintor valenciano. "¡Pero si este cuadro es bueno!", exclamó tal y como relató en Radio Sevilla.

A pesar de que ya ha contactado con las autoridades, Andrés todavía tiene la obra en casa, a la espera de devolverla al a familia. Un final feliz para el extravío, que ha terminado siendo una anécdota para toda la vida.