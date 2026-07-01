Si alucinaste con lo de Feijóo y el censo electoral, hoy Aznar ya pone en duda todo el sistema

El Partido Popular redobla la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en misma proporción que las citaciones e investigaciones judiciales cercan al Ejecutivo de coalición o a figuras políticas clave como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lo hacen con sonoros patinazos como el protagonizado esta semana por el jefe de la oposición, un Alberto Núñez Feijóo que cargó el lunes contra las nacionalizaciones de la 'ley de nietos' tachándolo de un intento de "ingeniería electoral".

Esta última es una aseveración que Feijóo ha tenido que ir modulando, al trascender que él mismo había defendido esa medida como presidente de una Xunta de Galicia en la que la diáspora y la emigración sí han llegado a ser decisivas. En este contexto, otro expresidente ha emergido este miércoles brindando titulares que no acompañan positivamente al presidente del PP, tras el desliz de ayer. Aznar ha tomado la palabra no para verter dudas sobre el sistema electoral español, sino para hacerlo sobre todo el sistema en sí.

"Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán", ha subrayado Aznar, para asegurar que "no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema", en referencia a un escenario en el que el PSOE consiga revalidar un Gobierno de coalición. Pero también ha desarrollado qué supondría ese cambio de sistema: "La liquidación de la nación constitucional y la igualdad ante la ley".

Aznar encarga a Feijóo lograr una "mayoría nacional" y que sea "a izquierda y derecha"

"Esa mayoría, permítanme decirlo así de esta manera, esa mayoría será nacional o no será. Una amplia mayoría centrada con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica", ha señalado Aznar de unas elecciones que ha vaticinado que serán las "más importantes" de lo que llevamos de "la historia de la España democrática".

Pero, ¿a qué se refiere exactamente el presidente de la Fundación FAES con esa "mayoría nacional" que encarga conseguir a Feijóo en las próximas generales. "Por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica", dijo el mismo mandatario que metió a España en una guerra ilegal sin respaldo de Naciones Unidas y justificada en la tenencia de una armas de destrucción masiva que nunca llegaron a ser encontradas.

"Por un lado hay un Gobierno decidido a no asumir responsabilidades políticas, y por otro hay una mayoría puramente negativa, que solo coincide en evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo del Estado", ha lamentado, a modo de explicación de por qué la derecha no logra articular una moción de censura existiendo mayoría para reclamar a Sánchez una cuestión de confianza.