Kevin Spacey culpa a la comunidad LGTBIQ+ de tener que ocultar su homosexualidad: "Sentí que me estaban atacando"

Mes del Orgullo, de reivindicación y de celebración de la diversidad. El arcoíris impregna desde los primeros días de junio desde los logos de las empresas a las calles (aunque haya polémica con que se cuelgue la bandera LGTBIQ+ en algunos edificios públicos) y también las declaraciones públicas de rostros conocidos, tanto pertenecientes como no al colectivo. Sin embargo, no todas son acertadas.

El actor Kevin Spacey, cuya orientación sexual no había sido revelada públicamente hasta que salieron a la luz las múltiples acusaciones de acoso y agresión sexual por parte de chicos jóvenes, ha concedido una entrevista en el pódcast de Bill Maher, Club Random, donde ha hablado de por qué decidió hacer pública su homosexualidad de esta manera.

"Lo oculté a toda costa. No quería que se supiera nada sobre mí, y me creía tan listo que pensaba que nadie lo sabía [que era homosexual], cuando por supuesto todo el mundo lo hacía", ha recordado en esta conversación sobre la reticencia inicial que tenía él mismo con respecto a su orientación.

Además, ha señalado que las "bromas" que hacían los propios miembros de la comunidad LGTBIQ+ sobre su orientación sexual no ayudaron. "Salir del armario no es fácil, no lo fue para mí, aunque durante muchos años gente de la comunidad hizo bromas sobre mí, como si ser famoso y salir del armario fuera algo fácil", ha reconocido.

"Siento no haber tenido antes el coraje de salir. Estaba listo para salir dos años antes del escándalo", ha revelado en referencia a las acusaciones de agresión sexual de Anthony Rapp en 2017, sobre unos hechos acontecidos en 1986, de la que finalmente fue exculpado en 2022 tras la decisión de un tribunal de Nueva York.

"Se contaban muchísimas historias sobre mí. Se hablaba mucho de que era gay […] y en lugar de que la comunidad gay lo entendiera, siempre sentí que me estaban atacando. Eso fue muy doloroso para mí", ha denunciado.

El periodista le pregunta precisamente por las múltiples acusaciones de agresión que recibió entonces. "Con tantas denuncias no puedo creerme que no hubiera humo", le ha cuestionado Maher. "Nunca dije que no hubiera un incendio, pero era uno pequeño, que se podría haber apagado con un extintor", ha añadido.

En este sentido, recordó que había sido absuelto de todas las causas, a pesar de que algunas de ellas, como la de los tres hombres, entre ellos el actor Ruari Cannon, que le acusaron de varias agresiones sexuales sucedidas entre 2000 y 2015, se pactaron varios acuerdos extrajudiciales.

En los últimos meses el actor se ha ido lamentando de su mala situación económica y de tener que estar "viviendo en hoteles y Airbnbs" porque le estaban embargando su casa. "Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí", declaró el pasado mes de noviembre rompiendo a llorar en plena entrevista.

Según el actor, esto se debería a las deudas por las distintas causas judiciales a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos años por los cerca de 30 hombres que le habían acusado de comportamientos sexuales inapropiados o agresión sexual.