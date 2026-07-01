Narciso Michavila, presidente de GAD3, también desmiente a Feijóo y un posible fraude electoral por la 'Ley de Nietos'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, votando en las generales del 23 de julio de 2023

Nerviosismo en las filas del Partido Popular. Esto es, al menos, lo que se adivina cuando se escucha a Alberto Núñez Feijóo señalar al Gobierno por implementar una "ingeniería electoral" para "fabricar votantes" por la aplicación de la Ley de Nietos.

Dicha norma, que se aplica desde hace cuatro años, podrán optar a la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

Como consecuencia de haberse exiliado por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, ahora pueden recuperar la nacionalidad española. Algo que parece que no convence ni al PP ni a Vox, muy críticos con la aplicación de la ley.

En la oposición se habla de un "pucherazo electoral" que se está preparando para las próximas elecciones generales, pero nada más lejos de la realidad. Algunos expertos, como el politólogo Pablo Simón, ya han rechazado esta posibilidad.

"Va a ser muy difícil"

Narciso Michavila, presidente de GAD3 —una de las principales encuestadoras de España— ha hecho lo propio este miércoles en Herrera en COPE. "¿Es verdad que al final la Ley de Nietos va a poder cambiar el resultado electoral? Va a ser muy difícil", ha asegurado el sociólogo.

Para Michavila, los principales afectados por la Ley de Nietos no son los partidos de derechas, sino "los partidos nacionalistas, con diferencia". Al hilo de esto, ha recordado que en la historia de la democracia solo cuatro escaños han cambiado por el voto extranjero.

Por otro lado, ha calificado de "razonamiento falso" la tesis del PP sobre un pucherazo electoral. En Génova, 13 se basan para sostener esta teoría en que el PSOE ganó el voto exterior en las últimas cuatro autonómicas pese a sus malos resultados generales.

"La revolución no se está dando fuera, la revolución se está dando aquí dentro", ha afirmado, en referencia a los "peores resultados de la historia" del PSOE en territorios como Andalucía, Extremadura o Aragón con la misma ley en vigor.