España no es la primera en irse de Eurovisión: conflictos, boicots y logísticas que hicieron renunciar a estos países

2026 es el año que España rompe con Eurovisión, al menos por ahora, y en una historia de amor-odio, con triunfos y batacazos igual de recordados. La confirmación de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitirá que Israel participe en el certamen europeo de la canción ha hecho que casi de inmediato Radio Televisión Española (RTVE) cumpliera su palabra y confirmara que no estará en Eurovisión 2026.

Las últimas noticias apuntan a un aluvión de abandonos del concurso junto con España, tras la decisión se ha tomado en la 95ª Asamblea General de la UER, celebrada en Ginebra, donde los miembros han aprobado el nuevo paquete de medidas presentado el 21 de noviembre para a las críticas, pero sin apartar a Israel del certamen.

Igual Israel se queda sola, lo que sería inédito, pero no lo es tanto abandonar o renunciar a Eurovisión a lo largo de su historia. Varios países lo han hecho y por diferentes motivos, desde boicots hasta conflictos políticos, pasando por la mera logística, aunque hay casos más extraños. Vamos a verlo.

La votación se ha realizado por país miembro, no por emisora, con un total de 56 votos, y bastaba una mayoría simple para sacar adelante las nuevas reglas. En la práctica, la UER cierra filas con la participación israelí y abre la puerta a una fractura sin precedentes en el festival.

Las anteriores retiradas por motivos políticos

Veamos primero los motivos políticos, que se enmarca en el caso israelí, aunque con las lógicas diferencias entre unos y otros, y especialmente con la situación actual en Gaza.

La primera la protagonizó Austria en 1969 y fue precisamente con España como protagonista, o mejor dicho, el régimen de Franco , ya que el país centro europeo decidió no participar para no compartir escenario con una dictadura.

y fue precisamente con España como protagonista, o mejor dicho, , ya que el país centro europeo decidió no participar para no compartir escenario con una dictadura. Nos vamos a 1975 y 1976 : Grecia (1975) boicoteó la edición de Estocolmo por el debut de Turquía tras la invasión de Chipre en 1974; y al año siguiente fue precisamente Turquía quien se retiró, tras el regreso de Grecia, interpretando su canción como referencia a Chipre y censurando la emisión.

: (1975) boicoteó la edición de Estocolmo por el debut de Turquía tras la invasión de Chipre en 1974; y al año siguiente fue precisamente quien se retiró, tras el regreso de Grecia, interpretando su canción como referencia a Chipre y censurando la emisión. Georgia se retiró en 2009 por rechazo de la UER a su canción We Don't Wanna Put In , vista como crítica a Putin .

por rechazo de la UER a su canción . En 2012 y 2020-2021, Armenia se retiró de Bakú 2012 por tensiones con Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj; repitió en 2021 por el mismo conflicto bélico.

de Bakú 2012 por tensiones con Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj; repitió en 2021 por el mismo conflicto bélico. Desde 2022 Rusia fue excluida por la UER por la invasión de Ucrania, no una renuncia voluntaria pero equivalente a retirada forzada.

Todos a una...: boicot masivo de 1970 y otras políticas



Se puede parecer a lo que va a ocurrir en 2026, a tenor de los países que se pueden ir sumando a la retirada, aunque hasta este momento solo se ha confirmado la salida de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

Suecia en 1964 realizó una huelga de artistas que impidió su preselección en Copenhague, y países no europeos como Túnez, Líbano o Marruecos, se retiraron en sus debuts entre los años 60 y 70, por oposición a Israel, una vez más protagonista de las "huidas".

Finlandia, Noruega, Suecia, Portugal boicotearon la edición en Ámsterdam en 1970 por desacuerdos en el sistema de votación del 69 (empate múltiple); Austria y Dinamarca también declinaron inicialmente.

Como casos especiales o recurrentes se han producido por problemas económicos o de conflictos, como en el caso de Ucrania, ganadora en 2019 y que tuvo que renunciar, como lo hicieran en su momento y más de un año, sobre todo por problemas presupuestarios pero también por disputas artísticas, Bosnia o Bulgaria en años recientes.

También ha habido otras retiradas voluntarias como Noruega (1968); Suiza (1971); Malta (1973); o Grecia (1986).