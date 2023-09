Muere Steve Harwell, cantante de Smash Mouth, a los 56 años

El cantante Steve Harwell, fundador de la popular banda de música Smash Mouth, murió este lunes a los 56 años, confirmó el representante del grupo a la revista Rolling Stone.

Harwell murió "cómodamente y de manera pacífica" en su casa de Boise (Idaho), rodeado de sus familiares y amigos, aseguró el representante.

Poco antes se había conocido que el artista se encontraba recibiendo cuidados paliativos. Según el periódico The New York Times, Harwell murió por una insuficiencia hepática.

Fundó la banda Smash Mouth junto al batería Kevin Colman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul De Lisle en California, en 1994.

De los miembros fundadores solo sigue De Lisle. Harwell se retiró de los escenarios en 2021 y ahora le sustituye el cantante Zach Goode.

Su primer éxito fue en 1997 con la canción Walkin' on the Sun. En 1999 sacaron el disco Astro Lounge, cuyo tema All Star apareció en los créditos iniciales de la película de animación Shrek dos años después, catapultando a la banda al estrellato.

El grupo todavía hace giras y ha sacado algunos temas originales, pero no ha publicado ningún disco nuevo desde hace una década.