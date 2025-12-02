No es Navidad hasta que Vigo enciende sus luces, Mariah Carey se desgañita y Netflix echa humo

Netflix revive la mítica sala de los Byers con el alfabeto iluminado y detalles ochenteros, epicentro de la chimenea virtual de Stranger Things.

La Navidad siempre arranca igual: Abel Caballero pulsa un botón, Mariah Carey vuelve a la vida como si saliera de un sarcófago pop y Netflix decide que, ya que no puede competir con el árbol de Porta do Sol, al menos puede meterse en tu salón con algo más que series. Este año lo intenta con un movimiento que huele a villancico, a manta y a ese momento glorioso en el que nadie discute por el mando: tres nuevas chimeneas virtuales de una hora, inspiradas en Stranger Things, Miércoles y Las guerreras k-pop.

El invento llega con vocación de tradición moderna, porque en Netflix ya han asumido que media humanidad no tiene chimenea, pero sí ganas de posturear un poco mientras cae El diario de Noa por enésima vez. “Reinventamos esta tradición adentrando a los miembros en algunos de los universos más icónicos de Netflix”, explican en la plataforma, encantados con su propio multiverso navideño.

Y ojo, que no han tirado de croma cutre ni de un par de troncos ardiendo con música libre de derechos. Los equipos de Producto y Diseño han grabado en escenarios reales, han colaborado con showrunners y artistas de CGI, han metido atrezo auténtico y han colocado easter eggs como si fueran Reyes Magos con exceso de café.

El universo de Las guerreras k-pop se enciende con una chimenea virtual que imita la guarida de Gwi-Ma y el fulgor violeta del Honmoon. Netflix

La chimenea de Stranger Things funciona como un viaje directo a la sala de estar de los Byers, con su pared del alfabeto y todo su folclore ochentero. Los fans pueden cazar seis guiños escondidos: Demogorgons, el bate de Steve, gofres Eggo y hasta el tablero de Dragones y Mazmorras. Si alguien no encuentra al menos tres, que se revise la vista.

La de Miércoles enciende la llama morada en la oficina del director Weems, con una visita sorpresa de Cosa paseándose como quien no quiere la cosa. También asoma la sombra del Cuervo, todo con música original para completar el ambiente gótico-navideño. Si lo tuyo es poner la mesa con mantel negro y cara de pocos amigos, esta es la tuya.

La chimenea de Las guerreras k-pop se desarrolla en la guarida de Gwi-Ma, donde los Saja Boys interpretan su éxito más reconocible. Entre almas capturadas, referencias al Honmoon y versiones instrumentales para que los niños puedan cantar sin desafinar demasiado, la experiencia funciona como una mezcla entre karaoke familiar y ritual mágico.

La chimenea de Miércoles recrea la oficina del director Weems en la Academia Nevermore, con su estética gótica y la presencia inquietante de Cosa rondando la escena. Netflix

Y por si alguien quiere más distracciones para evitar hablar de política durante la cena, Netflix recuerda que este invierno estrenará su nueva votación en tiempo real con Star Search, y que la plataforma ya ha lanzado su Colección Navideña, un paraíso invernal virtual que permite descubrir pelis y series de temporada con efectos visuales temáticos. Ese despliegue es posible gracias a la interfaz de televisión que presentaron en mayo, pensada justo para estas virguerías.

Todo apunta a lo mismo: Netflix quiere que la Navidad sea un ecosistema completo, desde lo que ves hasta lo que tienes de fondo mientras cenas. La plataforma resume su ambición en una frase que sirve tanto para chimeneas como para estrenos: ayudar a sus suscriptores “a forjar conexiones más profundas con las historias que aman”. Lo siguiente será que Caballero haga un cameo en Stranger Things; tiempo al tiempo.