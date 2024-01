Pablo Berger, sobre las denuncias a Carlos Vermut: "Lo importante es que estemos de lado de las víctimas"

Las denuncias de tres mujeres hacia el director de cine Carlos Vermut por violencia sexual en un reportaje de El País publicado el pasado viernes siguen generando reacciones. Tras la publicación, fueron muchos los que en la alfombra roja de los premios Feroz condenaron la violencia sexual y los abusos en la industria cinematográfica.

Este lunes, en una entrevista con El HuffPost con motivo de su nominación al Oscar por la película Robot Dreams, el director Pablo Berger ha respondido a cómo ha recibido estas denuncias.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Son acusaciones muy serias. Estoy en contra del abuso de poder en cualquier ámbito, de la violencia y, por supuesto, de la violencia sexual", ha señalado y ha enfatizado que "lo que es importante es que la sociedad, y yo personalmente, es que estemos siempre del lado de las víctimas".

Al ser preguntado sobre si cree que las situaciones de acoso sexual se siguen viviendo en la industria del cine a pesar de los protocolos implantados en los últimos años, el cineasta ha dejado claro que no ha sido testigo en primera persona de ningún caso, "pero está claro que la sociedad tiene que cambiar y afortunadamente está cambiando". "Espero que no sucedan este tipo de cosas y se busquen maneras para que no ocurran", ha enfatizado el director, cuya cinta opta a cuatro premios Goya y ganó tres premios Feroz el pasado viernes.

Este mismo lunes, la Academia de Cine también ha emitido un comunicado en apoyo a las "víctimas de violencia sexual".

"Las actitudes machistas, los abusos de poder y la violencia contra las mujeres, que puede adoptar muy diversas formas, están presentes de manera transversal en toda la sociedad, y el sector audiovisual no es una excepción. Esta institución, que representa al conjunto de profesionales de la cinematografía en nuestro país, quiere condenar cualquier abuso y reafirmar su total repulsa ante dichos actos, así como su solidaridad y apoyo a las víctimas que denuncian dichos abusos y la necesidad de seguir denunciando cualquier situación de este tipo", han señalado.

Además, la organización que preside Fernando Méndez-Leite ha anunciado que, al igual que en 2023 tras las agresiones sexuales denunciadas en los premios Feroz, contará con un protocolo para prevenir casos de acoso y violencia sexual.

"Ninguna mujer debería ser puesta en una posición de peligro, de inferioridad o de menosprecio, y ninguna violencia debería quedar sin respuesta", han concluido en su comunicado.