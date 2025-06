Pedro Pascal carga de nuevo contra J.K. Rowling: "Los abusones me ponen enfermo"

PA Images via Getty Images

Pedro Pascal se ha convertido no solo en uno de los actores más cotizados de los últimos años con varios proyectos en el horizonte, sino que también es uno de los más queridos por los espectadores.

El intérprete es el protagonista del nuevo número de la revista Vanity Fair, a la que ha concedido una larga entrevista en la que habla tanto de su trabajo como de su infancia en Estados Unidos después de sus padres tuvieran que exiliarse por la dictadura chilena.

Pascal no duda en utilizar su fama para defender causas que le parecen justas, como los derechos de las personas trans, que le tocan especialmente de cerca su por su hermana pequeña, la modelo y actriz Lux Pascal.

El pasado abril, cuando el Tribunal Supremo de Reino Unido aseguró que las mujeres trans no cumplían con la definición legal de 'mujer', Pascal no dudó en responder al comentario de la escritora J.K. Rowling celebrando la resolución.

La creadora de la saga Harry Potter, que lleva años cargando contra los derechos de las personas trans, subió una foto de ella fumando un puro con la frase "me encanta que los planes salgan bien". "Atroz comportamiento de perdedora", contestó Pascal en un vídeo que se hacía eco de la opinión de Rowling.

Preguntado por ese comentario, por el que recibió tanto críticas como alabanzas, Pascal no ha dudado en reafirmarse durante su entrevista con Vanity Fair. "La única cosa por la que diría que me preocupé un poco fue simplemente, '¿estoy ayudando?' Es una situación que merece la máxima elegancia para que algo pueda pasar de verdad y que las personas sean protegidas. Mira, quiero proteger a las personas a las que quiero. Pero va más allá. Los abusones me ponen enfermo", asegura el actor.

"Lo dijo como el hermano mayor a una persona que está diciendo que nuestra hermana pequeña no existe", añadió Javiera Balmaceda, hermana mayor del actor, que también participa en el número de la revista.

