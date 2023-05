Primera semifinal de Eurovisión 2023: horario, orden de actuación y dónde ver hoy en directo desde España

TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Ima

Empieza la semana grande de Eurovisión en el M&S Bank Arena de Liverpool. Este martes con la primera semifinal se da el pistoletazo de salida del festival, en la que se conocerán los 10 finalistas que se sumarán a los países del Big Five y a Ucrania, ganadora de la edición de 2022, que pasan directamente a la final.

Esta primera semifinal de Eurovisión 2023 se podrá seguir a partir de las 21:00h en La 2 y se prolongará hasta las 00:00. Estará presentada por Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham y Julia Sanina y en ella votarán Alemania, Francia e Italia además de los países participantes.

Además, este año como principal novedad de Eurovisión 2023, en ambas semifinales se contará únicamente con el televoto y no con el voto del jurado como anteriormente y como sucede en la final.

El orden de actuación se decidió el pasado mes de enero en un sorteo de la BBC y en él se determinó que Alessandra, representante de Noruega, abrirá la gala con su tema Queen of kings, que ocupa el sexto puesto en las apuestas —detrás de Blanca Paloma— y la cerrará otro de los favoritos: el representante finés Käärijä y su Cha cha cha, que ocupa el segundo lugar en los rankings de apuestas.

Esta primera semifinal será la que aglutine a los principales favoritos, ya que uno de los momentos más esperados de la noche será la actuación de la representante de Suecia Loreen con su tema Tattoo, que lo hará en 11º lugar. La sueca, ganadora del micrófono de cristal en 2012 con Euphoria, parte como la gran favorita en las apuestas.

1. Noruega - Queen of kings, de Alessandra

2. Malta - Dance (our own party), de The Busker

3. Serbia - Samo mí se spava, de Luke Black

4. Letonia - Sudden lights, de Sudden Lights

5. Portugal - Ay coração, de Mimicat

6. Irlanda: We are one, de Wild Youth

7. Croacia: Mama sc, de Let 3

8. Suiza: Watergun, de Remo Forrer

9. Israel: Unicornio, de Noa Kirel

10. Moldavia: Soarele si luna, de Pasha Parfeny

11. Suecia: Tattoo, de Loreen

12. Azerbaiyán: Tell me more, de TuralTuranX

13. Chequia: My sister's crown, de Vesna

14. Países Bajos: Burning daylight, de Mia Nicoali y Dion Cooper

15. Finlandia: Cha cha cha, de Käärijä