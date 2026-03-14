La historia de Robert Johnson o la leyenda sobrenatural de un icono del 'blues' que ha inspirado 'Los Pecadores'

Sea cual sea el palmarés de los premios Oscar 2026, Los Pecadores ya ha hecho historia. La cinta de Ryan Coogler ha batido el récord de nominaciones con 16 candidaturas a los premios, superando a Titanic, Eva al desnudo y La la land que hasta ahora ostentaban el récord con 14. Entre ellas las categorías de Mejor película, Mejor dirección y Mejor actor por el doble papel de Michael B. Jordan.

En Los Pecadores, el actor interpreta a dos personajes simultáneamente: los hermanos gemelos Elijah y Elias Smoke, quienes regresan a su natal Mississippi con la esperanza de empezar de nuevo, aunque tendrán una desagradable sorpresa.

En la película, se entremezcla lo oculto y lo sobrenatural con las relaciones sociales, el racismo sistémico, la opresión y la memoria histórica en el sur de Estados Unidos. Todo ello, cargado de sones de música blues, especialmente por el papel de Sammie (Miles Caton), un joven músico de blues, hijo de un pastor en Mississippi durante la era Jim Crow, que se enfrentará junto a sus amigos, los hermanos Smoke, a estas fuerzas sobrenaturales encarnadas por vampiros.

La historia de Sammie, a quien su padre le dice al inicio del largometraje "si juegas con el diablo, algún día te seguirá hasta casa", mantiene un estrecho vínculo con una historia real, la del guitarrista de blues Robert Johnson de quien se dice que hizo un "pacto con el diablo" por su forma de tocar la guitarra.

La periodista Taryn Finley, que ha declarado que Johnson era "primo hermano de su abuelo materno, George Ball", escribió en un artículo de Refinery29 sobre la cinta: "Vi rastros de mi propia sangre en IMAX".

En su pieza, Finley destaca la conexión con la historia oral que le había trascendido sobre el blues en el Delta del Mississippi a través de su abuelo y de la cercana figura de Johnson. "Su legado y el de Johnson perduraron en mi familia a través de la tradición oral y un santuario viviente en la casa de mi tía en Maryland, al que la familia bautizó como 'la habitación de Robert Johnson', y al que volveré en el aniversario de la muerte de mi abuelo dentro de unas semanas", recuerda la columnista.

¿Quién fue Robert Johnson?

Johnson se considera uno de los "mitos fundacionales" del blues con una música que comenzó en los campos de trabajo de la población negra en el Delta del Mississippi y que acabó sentando las bases del rock and roll y de figuras que van desde Eric Clapton a los Rolling Stones.

El músico moriría a los 27 años —algunos dicen que envenenado mientras otros sostienen que tiroteado—, siendo uno de los primeros de ese "club" maldito al que se han sumado nombres como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison o Amy Winehouse, pero quienes fueron cercanos a él aseguraban que no fue tan talentoso con la guitarra desde pequeño.

Según la creencia popular, su frustración lo llevó a desaparecer durante meses y a su regreso era ya un virtuoso del blues. Con esto comenzó a difundirse la leyenda, especialmente tras su muerte, de que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos para lograr esta maestría con las seis cuerdas.

Greil Marcus, crítico cultural autor del libro Mystery Train: Images of America in Rock 'n' Roll Music, aseguró que "Robert Johnson se convirtió en una leyenda no solo por su música, sino también por el misterio que rodeaba su vida".

Por su parte, David Evans, estudioso del blues del Mississippi apunta a que "la historia de Johnson vendiendo su alma en la encrucijada forma parte del folclore sureño más que de la historia documentada".

No obstante, las canciones de Johnson son muestra de ello. Su icónico Crossroad de 1936 que habla de la soledad y de un hombre que se siente perdido en un cruce cuando le atrapa la "oscuridad" podría hablar de ello.

También en Me and the devil blues de 1937 donde canta "temprano esta mañana me tocaste en la puerta, 'hola, Satán, creo que es momento de marchar" hace referencia a esta relación satánica que, por otro lado se hacía a todo el género.

La relación entre el personaje de Sammie, que también se salvará de esa muerte por los vampiros sobrenaturales racistas y se convertirá en un guitarrista de blues de culto —al que, por cierto, encarnará el guitarrista de blues Buddy Guy—, no solo tiene que ver con esta leyenda si no también con otros rasgos como el que Johnson fuera hijo de un predicador o que este estuviera tentado por la "música profana".

El propio director Ryan Coogler ha admitido este vínculo entre Sammie y Johnson en una entrevista con Mashable. "La leyenda del Delta Blues sobre un hombre que vendió su alma para ser bueno tocando la guitarra el resto de su vida. Ya sabes, ese tipo de intercambio, cuando la sociedad o la fe te han dado una mala mano, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para escapar de eso?", señaló, donde recalcó que el "pacto faustiano" y el folclore que conlleva juegan un papel fundamental.

La relación entre la música de Robert Johnson y la banda sonora de Los Pecadores, una de las predilectas para ganar el Oscar

El vínculo no solo es a nivel narrativo, también a nivel sonoro. El blues que acompaña a la película, con una banda sonora compuesta por Ludwig Göransson, ha recibido los halagos de la crítica y ha sido aclamada en la temporada de premios 2026, ganando Mejor Banda Sonora Original en los Globos de Oro, BAFTA y Grammys. Su nominación a los Oscar 2026 la sitúan como la favorita en su categoría.

Para su elaboración, Coogler envió a Göransson, quien ya ganó el Oscar a Mejor banda sonora por Oppenheimer, grabaciones de Robert Johnson y otros músicos del Delta del Mississippi para que su sonido fuera inspiración para la cinta, en la que destacan momentos como la interpretación de ese I lied to you por parte de Miles Caton.

"Ryan me enviaba música constantemente. Muchas grabaciones de los años 30 y 40, en especial de Robert Johnson, Tommy Johnson, etc. Además, algunas de las canciones que compartió conmigo ya estaban incluidas en el guion, como Pick Poor Robin Clean, por ejemplo", explica a Rolling Stone, en referencia a la banda sonora de la cinta.

De hecho, buena parte de las canciones, tal y como se ve también en la película, fueron interpretadas con guitarra resonadora Dobro de 1932 similar a la que utilizaban los bluesman de la época, entre ellos Robert Johnson, además de los riffs clásicos inspirados en grandes nombres del género así como la estructura clásica de estas canciones, con 12 compases. Pero también en la temática, con versos que evocan a las presencias sobrenaturales que pueden recordar a los ya mencionados Cross Road Blues o Hellhound on My Trail.

Ahora, solo falta esperar para si el poder "diabólico" que permitió a Johnson ser una leyenda de la seis cuerdas y un icono del blues pueda evocar también varias estatuillas para Los pecadores en la gala de los Oscar 2026.