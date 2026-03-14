Ayuso publica este polémico tuit en plena jornada de reflexión: un historiador le da una réplica de las que no se olvidan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pensado en plena jornada de reflexión en Castilla y León, que era un buen momento para difundir sus dudas sobre el uso del DNI digital en los comicios y ha provocado un revuelo instantáneo.

"Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales", ha señalado, en primer lugar, la dirigente autonómica en el mensaje que ha compartido en la red social X.

Ayuso, que ha compartido un vídeo del medio El Debate, ha cargado, sin nombrarle, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insinuando que es una decisión de él mismo.

"El que promueve manifestaciones -a todas luces ilegales- en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias; llegó con urnas de cartón a dirigir su partido; con pactos tramposos para llegar al Gobierno, ahora pretende esto", ha señalado.

Digital o no, la cosa no cambia

Al ver estas palabras, el revuelo ha sido instantáneo. El DNI digital fue aceptado para poder usarlo en unas elecciones el pasado mes de septiembre, cuando la Junta Electoral Central lo consideró un "medio de acreditación válido".

Pero ante las acusaciones de 'pucherazo' por no enseñar el Código QR, tal y como confirmaron desde Interior hace unos días a Newtral.es, mostrar tal código implicaría "exigir un mayor requisito de control que el que existe con el documento físico, sin que haya una justificación para ello".

De hecho, su funcionamiento es similar al del DNI físico. Cada ciudadano acude a su mesa electoral, enseña su medio de reconocimiento y las personas que forman la mesa son los que revisan el censo electoral, buscando sus datos. Estableciendo ese segundo control, habitual en todos los comicios en España antes de que deposite su voto.

Entre los cientos de reacciones que ha provocado el mensaje de Ayuso, Jagoba Álvarez Ereño, licenciado en Historia y profesor de Secundaria, le ha dado una de las réplicas más sonadas.

"1. Con el DNI digital se pudo votar en las últimas autonómicas de Extremadura y Aragón. El PP fue la lista más votada y Vox subió en votos. Entiendo que impugnarán el resultado. 2. Va a poder usarse en las de Castilla y León de mañana. Si gana Mañueco y Vox sube asumo que también lo impugnarán", ha detallado en los dos primeros apartados.

Jagoba Álvarez ha criticado que también "anunciaron pucherazo para las municipales de 2023" y el PP "fue el partido más votado" y también en las generales de 2023 y "el PP fue la lista más votada". "Hay más posible fraude en las monjas que llevan a las personas mayores de residencias a votar", ha sentenciado.