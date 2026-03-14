Los fisioterapeutas coinciden: "El deportista amateur no entiende que no puede entrenar más si no descansa más; el sobreentrenamiento da insomnio, irritabilidad y baja las defensas"

Cada vez más fisioterapeutas alertan de un problema creciente entre quienes practican deporte por afición: el sobreentrenamiento. Muchos deportistas amateurs creen que entrenar más horas es la clave para mejorar su rendimiento o acelerar resultados físicos, pero los especialistas advierten de que el descanso es tan importante como el propio ejercicio.

Según explican profesionales de la fisioterapia y la medicina deportiva en La voz de Galicia el error más común es intentar compensar una mayor carga de entrenamiento sin aumentar el tiempo de recuperación. “El deportista amateur no entiende que no puede entrenar más si no descansa más”, coinciden varios expertos, que advierten de que esta dinámica puede terminar perjudicando tanto al rendimiento como a la salud.

Cuando el cuerpo entra en sobrecarga

El fenómeno se conoce como síndrome de sobreentrenamiento, una condición que aparece cuando el organismo no dispone del tiempo suficiente para recuperarse entre sesiones intensas de actividad física.

Entre los síntomas más frecuentes que observan los fisioterapeutas se encuentran:

Insomnio o dificultad para dormir Irritabilidad o cambios de humor

Fatiga persistente

Descenso del rendimiento deportivo

Mayor susceptibilidad a infecciones

La razón es que el esfuerzo continuado sin recuperación adecuada provoca un estrés fisiológico sostenido. Esto afecta al sistema hormonal, al sistema nervioso y también al sistema inmunitario, lo que explica por qué algunas personas que entrenan en exceso se resfrían o enferman con mayor frecuencia.

Más entrenamiento no siempre significa más progreso

Los especialistas recuerdan que el progreso físico se produce durante la recuperación. Tras una sesión intensa, el cuerpo necesita tiempo para reparar fibras musculares, restaurar reservas energéticas y adaptarse al estímulo del entrenamiento.

Si ese proceso se interrumpe por sesiones demasiado frecuentes o exigentes, el organismo entra en un estado de fatiga acumulada que puede desembocar en lesiones musculares, tendinopatías o problemas articulares.

El descanso también forma parte del entrenamiento

Para evitar el sobreentrenamiento, los fisioterapeutas recomiendan introducir estrategias básicas de recuperación:

Dormir entre 7 y 9 horas cada noche

Programar días de descanso o entrenamiento ligero

Alternar intensidad y tipos de ejercicio

Mantener una alimentación adecuada y buena hidratación

Finalmente, también aconsejan escuchar las señales del cuerpo. Si aparecen molestias persistentes, agotamiento inusual o problemas para dormir, puede ser una señal de que el volumen de entrenamiento es demasiado alto.