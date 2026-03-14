El jefe de ChatGPT avisa: si no se construye suficiente infraestructura de IA, solo los ricos podrán pagarla o los gobiernos tendrán que decidir quién tiene acceso

La demanda de la inteligencia artificial es cada vez mayor a nivel mundial. Los propios líderes de dicha industria son conscientes de ello y predicen cambios en la misma. Hace unos días en la capital estadounidense, Washington D. C., se llevó a cabo la Cumbre de Infraestructura de BlackRock. Se trata de un evento en el cual altos empresarios, políticos y financieros discutieron, entre otros temas, respecto a la relevancia de la IA en el presente y futuro de la sociedad humana.

Sam Altman, cofundador de OpenAI, una de las empresas pioneras en el sector, se refirió al tema e hizo hincapié tanto en la dinámica de comercialización como también en la importancia que tiene la capacidad de procesamiento para el acceso a la herramienta. Así lo informa un artículo publicado por el medio norteamericano Business Insider

"Fundamentalmente, nuestro negocio, y creo que el de todos los demás proveedores de modelos, se basará en la venta de tokens. Prevemos un futuro en el que la inteligencia sea un servicio público como la electricidad o el agua, y la gente nos la compre mediante un contador y la utilice para lo que quiera", afirma Altman.

El acceso a la IA podría ser limitado

Conforme a lo expuesto por el directivo, la capacidad de procesamiento es el factor clave que determina quién tiene acceso a la inteligencia artificial. Cabe recordar que esta capacidad es necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA, y está compuesta por la infraestructura, como los chips y los centros de datos.

Si OpenAI no desarrolla suficiente capacidad de procesamiento para satisfacer la demanda, dijo Altman, o bien "no podrá venderla o el precio se disparará". Esto, añadió, empujaría el acceso a la IA hacia los más ricos o forzaría a los gobiernos a decidir cómo distribuir la limitada capacidad de procesamiento.

En este sentido, el empresario recalca que el objetivo es alejarse de un mundo con "capacidad limitada". Para ello es necesario robustecer todo el ámbito de infraestructura, para así contar con una generación de electricidad más eficaz y eficiente.