Los médicos coinciden: la teoría viral de TikTok de que el 'roacután’ adelgaza la nariz es falsa y no debería usarse "bajo ninguna circunstancia" para propósitos estéticos por sus efectos secundarios

Una tendencia que circula con fuerza en redes sociales, especialmente en TikTok, ha encendido las alarmas entre médicos y autoridades sanitarias. La teoría viral asegura que el medicamento contra el acné conocido como Roaccutane puede hacer que la nariz se vea más fina. Sin embargo, especialistas y organismos reguladores advierten que esta afirmación no tiene base científica y que el fármaco no debe utilizarse con fines estéticos.

La advertencia fue emitida por la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM), que alertó sobre el aumento del uso indebido de medicamentos basados en isotretinoína tras su popularización en redes sociales. Según el organismo, estos tratamientos "se están promocionando actualmente en las redes sociales con fines estéticos (nariz más fina, piel más clara…), fuera de sus indicaciones terapéuticas autorizadas".

Un tratamiento para casos graves de acné

Los medicamentos que contienen isotretinoína —entre ellos Roaccutane, Curacné, Procuta o Acnétrait— están reservados para tratar formas severas de acné cuando otros tratamientos han fracasado. Se trata de fármacos potentes que solo deben tomarse bajo supervisión médica estricta.

Pese a ello, en los últimos meses numerosos vídeos en TikTok han difundido la idea de que el tratamiento puede modificar la forma de la nariz, un fenómeno al que algunos usuarios llaman "nose job de Roaccutane". La tendencia ganó visibilidad cuando la modelo Kendall Jenner mencionó la teoría durante una conversación en el podcast del actor Owen Thiele.

"Tomé Roaccutane para tratar mi acné, y hay una teoría en TikTok que dice que el Roaccutane hace que la nariz se vuelva más pequeña. Y juro que es verdad", afirmó la modelo, lo que contribuyó a amplificar el debate en internet.

Los expertos lo desmienten

Los médicos insisten en que el medicamento no cambia la estructura de la nariz. En todo caso, explican, puede modificar temporalmente la apariencia de la piel al reducir la producción de grasa, lo que podría dar la impresión visual de una nariz algo diferente, pero no altera su forma.

Las autoridades sanitarias subrayan además que estos medicamentos "no deben utilizarse bajo ningún concepto con fines estéticos" y recuerdan que pueden "alterar la calidad de la piel" y provocar "efectos adversos graves que pueden persistir una vez finalizado el tratamiento, incluso a dosis bajas".

Riesgos importantes para la salud

Entre los efectos secundarios asociados a la isotretinoína, la ANSM menciona "riesgos de daño hepático", trastornos visuales, musculares e intestinales, además de síntomas depresivos y cambios de humor. Por ello, su uso está estrictamente controlado en muchos países.

El organismo también recuerda los peligros en caso de embarazo: la exposición al medicamento puede provocar "un alto riesgo de malformación" en el feto, incluyendo deformaciones del cráneo y otras alteraciones graves. Investigaciones citadas por la revista médica Prescrire señalan que aproximadamente uno de cada cuatro fetos expuestos durante el primer trimestre presenta malformaciones características que afectan al cráneo, el corazón o el sistema nervioso central.

Venta y promoción ilegales

Ante el aumento de publicaciones que promueven estos tratamientos, la agencia sanitaria también recordó que la venta y promoción de medicamentos en internet sin autorización es ilegal.

Los especialistas concluyen que la popularidad de estas teorías en redes sociales refleja un problema creciente: el uso de medicamentos potentes con fines puramente estéticos, sin control médico. En el caso de la isotretinoína, advierten, las consecuencias pueden ser mucho más serias que cualquier supuesto beneficio viral