Qué es la "decalcomanía", la moda de la decoración DIY

Existe una tendencia que ha vuelto a ponerse de moda: la decalcomanía. Se trata de una técnica artística, popularizada por el surrealismo, que trata de verter pintura (que suele ser gouache) sobre una superficie, cubrirla con otra y presionar para crear nuevas texturas, formas y paisajes al separarlos.

Algunos de los artistas más destacados de esta tendencia son Óscar Domínguez, Max Ernst y Remedios Varo. Según recoge el Financial Times, "se elaboran principalmente como pasatiempo, una especie de afición para las señoras de clase media que coleccionaban grabados en álbumes de recortes y cosas por el estilo".

Existen diversos tipos de decalcomanías. "Las decalcomanías sin objeto preconcebido (aquellas en las que el artista no interviene, solo deja secar las manchas de tinta casuales) y las decalcomanías del deseo (aquellas en las que el autor sí interviene en función de la imagen que le sugieren las manchas y la sigue explorando)", tal y como explica el medio especializado en arte 'masdearte'.

Las hay más complejas, "como León-ventana (1936), de Óscar Domínguez, en la que se incorporan colores sobre el papel y se taparon algunas zonas con una plantilla, cinta de enmascarar o líquido de acuarela para que la tinta no penetre demasiado", agrega la publicación.

El proceso para realizarlo en jarrones es sencillo. En primer lugar se imprime el diseño en un papel de calcomanía especial, después se aplica un barniz para proteger la imagen y se sumerge el diseño en agua para separarlo del papel base. Se coloca el diseño sobre el jarrón, intentando quitar las burbujas de aire y finalmente se deja secar y se aplica calor para que se fije.