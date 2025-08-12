De origen y diseño japonés, pero por menos de 3 euros: esta lámpara es la favorita de media España

La web de Ikea es un lugar donde uno nunca sabe qué tipo de producto le va a sorprender con el fin de colocarlo en casa. Entre los que generan un mayor interés, se encuentran los ubicados en la categoría de iluminación. Como es el caso de sus lámparas: porque iluminar el hogar con estilo y calidad siempre resulta más sencillo si confiamos en ellas.

Esta vez, en Píllalo hemos escogido una lámpara muy coqueta, multiusos y con un diseño japonés cuidado al detalle. Junto a un precio excepcional para el bolsillo: no supera los 3 euros. Sí, lo has leído bien. Ya se ha convertido en una lámpara superventas para muchos hogares, y no es para menos. Su diseño a mano, revestido en papel de arroz, resulta clave.

Decora cualquier estancia con esta lámpara decorativa acabada en papel de arroz. cortesía de ikea

Lámpara fabricada a mano con el mejor papel de arroz

Ikea sabe conjugar muy bien la relación calidad-precio de sus productos más icónicos. Al igual que sucede con sus lámparas que parecen caras y de diseño pero que son baratísimas, la pantalla esférica GULLSUDARE para lámparas de techo aporta un plus estético a las estancias. Ello, en primer lugar, se debe a su tamaño bien proporcionado.

Sus 45 centímetros de diámetro conllevan que la luz se expanda de una manera más natural, percibiéndola más acogedora al instante. Porque regresar a los clásicos es algo que nunca falla en decoración, puesto que el papel de arroz viene usándose durante décadas en la creación de origamis, marcos de fotos, jarrones, paredes, puertas o cajas.

En definitiva, es un material que deja pasar muy bien la luz generando ambientes cálidos, suaves y en armonía, siempre con un toque zen o minimalista y bajo una perspectiva muy sostenible. El papel de arroz, al tener esa característica translúcida tan especial, evoca una atmósfera tranquila de manera constante y sin renunciar a una iluminación óptima.

