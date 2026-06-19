Qué esperar de la nueva prueba final que sustituye El Rosco de Pasapalabra: los límites legales que Antena 3 ha tenido que respetar

Apenas un mes después de que se conociese la sentencia del Tribunal Supremo, Antena 3 estrenará la nueva prueba final de Pasapalabra tras decir adiós a El Rosco este jueves. El programa presentará este viernes 19 de junio a las 20:00 horas el nuevo formato, después de que el Alto Tribunal fallara que esa prueba era una obra protegida con derechos de propiedad intelectual de la neerlandesa MC&F Broadcasting.

Con la sentencia primero y el estreno este viernes, Atresmedia pone fin a un culebrón que se ha prolongado durante más de cinco años. En 2019 Telecinco ya tuvo que cesar la emisión de Pasapalabra después de que también el Supremo ratificara una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y rechazara un recurso que entonces Mediaset mantuvo con la productora británica ITV, titular de los derechos del resto del programa.

Los derechos del programa son de ITV y por eso Antena 3 puede seguir emitiéndolo. Pero el formato de El Rosco se estrenó en una de las ediciones de Pasapalabra, la italiana, y su titularidad corresponde a otra firma. Ahora Atresmedia ha tenido varias semanas para diseñar minuciosamente la nueva prueba final que, eso sí, no tendrá mucho que ver con el ya desaparecido Rosco. ¿Por qué? Porque lo dice la sentencia.

Los límites legales en el diseño de la nueva prueba final de Pasapalabra

El presentador del formato, el andaluz Roberto Leal, ha dado algunas pistas de la nueva prueba final durante una intervención en el programa Y ahora Sonsoles. "Yo me lo estoy pasando muy bien. Lo he vivido ya con el público y con los invitados que han tenido la suerte". Pero la prueba final no podrá contener ni una enumeración de palabras atendiendo a las letras del abecedario ni El Rosco se transformará en La Pirámide.

Violeta Arnaiz, experta en propiedad intelectual, explicó hace unas semanas a El HuffPost por qué la nueva prueba final de Pasapalabra será radicalmente distinta a El Rosco. La especialista hizo hincapié en que la sentencia del Supremo ya contenía "una descripción pormenorizada de los elementos" que integraba El Rosco, que es "la obra de propiedad intelectual que se considera que ha resultado infringida".

Los formatos como El Rosco son un tipo de obra singular. "La propiedad intelectual no protege las ideas sino la concreta plasmación de las mismas", destacaba Arnaiz, que incidía en que no en todos los formatos existen "elementos concretos" que permitan "singularizar y aterrizar esas ideas". "Pero en este caso los tribunales dijeron que sí".

Precisamente por esa razón los elementos que según la sentencia del Supremo componían el formato no se limitan a la forma del rosco. "En esos elementos están otras muchas características del juego, la sentencia los explica muy bien: por ejemplo, número de contendientes, forma en los que estos se sitúan en el plató, número y tipos de preguntas...".

De hecho, se llegaba a pormenorizar el tiempo que tendrán los concursantes para responder a cada pregunta, "que deberán referirse a palabras que comiencen o contengan letras del abecedario", e incluso que cuando se acierta una palabra la letra del rosco pasa de estar coloreada de azul a verde.

Todo eso explica las razones por las que Atresmedia ha debido diseñar minuciosamente su nueva prueba final: si hay semejanzas se expone a una nueva denuncia de la productora neerlandesa propietaria de El Rosco. También por esos motivos puedes hacerte una idea de que lo que se verá en el estreno de este viernes de la nueva prueba final de Pasapalabra será bien distinto a lo que estabas acostumbrado.