Ni una pirámide ni una rueda: una abogada experta explica por qué Antena 3 no podrá rescatar El Rosco de Pasapalabra con otras formas o mecánicas

El Tribunal Supremo ha sentenciado que Antena 3 no puede emitir El Rosco de Pasapalabra. El Alto Tribunal zanja el dilema y entiende que la prueba final del popular programa es una obra protegida y propiedad intelectual de la productora neerlandesa MC&F. Eso no quiere decir que vayas a dejar de ver El Rosco de forma inmediata: la cadena tiene varios programas grabados y la sentencia todavía tiene que ejecutarse.

Pasapalabra se emitió hasta 2019 en Telecinco, pero la cadena de Mediaset cesó su retransmisión tras años de litigio con la productora británica ITV que ideó el formato del concurso. Sin embargo, ITV no creó El Rosco, esa fue la aportación de MC&F para la licencia italiana del programa. Por eso, esta empresa comenzó a pleitear con Antena 3 al entender que estaban retransmitiendo un juego, el más característico del programa, sin haber comprado sus derechos.

El Supremo le da la razón a MC&F y ahora Atresmedia se queda sin una de sus grandes bazas para mover la audiencia del programa a sus informativos con Vicente Vallés. Sin embargo, muchos telespectadores y expertos han deslizado la posibilidad de que El Rosco continúe... de otra forma. Que deje de ser un rosco y pase a ser una pirámide, un cuadrado, o se reordenen las letras.

Esto no será posible. Una experta en propiedad intelectual explica a El HufPost por qué. Y es que, como recuerda la especialista, la sentencia del Supremo en sí ya contiene "una descripción pormenorizada de los elementos que integran el formato" de este juego y que es "en este caso la obra de propiedad intelectual que se considera que ha resultado infringida".

Por qué ni convertir 'El Rosco' en una pirámide salvaría a Antena 3

Quien lo explica es Violeta Arnaiz, directora de Propiedad Intelectual, IA y Software de PONS IP. "Los formatos son un tipo de obra singular, puesto que la propiedad intelectual no protege las ideas sino la concreta plasmación de las mismas. Puede que no en todos los formatos existan elementos concretos que sirvan para concretar, singularizar y aterrizar esas ideas... pero en este caso los tribunales han dicho que sí", enfatiza.

¿Qué sucede entonces? Que el formato es un compendio de elementos que lo hacen singular. "Y esos elementos no se limitan a la forma del rosco", destaca Arnaiz y confirma la propia sentencia. "En esos elementos están otras muchas características del juego, la sentencia los explica muy bien: por ejemplo, número de contendientes, forma en los que estos se sitúan en el plató, número y tipos de preguntas...".

De hecho, se llega a pormenorizar el tiempo que tendrán los concursantes para responder a cada pregunta, "que deberán referirse a palabras que comiencen o contengan letras del abecedario", e incluso que cuando se acierta una palabra la letra del rosco pasa de estar coloreada de azul a verde.

Entonces, ¿no bastaría convertir El Rosco en una pirámide y en lugar de azul que fuese marrón? ¿No bastaría con reordenar el abecedario para que fueran las letras en otra disposición? ¿Con cuántos cambios El Rosco de Pasapalabra dejaría ser El Rosco de Pasapalabra? ¿Atraparía tanto a los telespectadores?

Arnaiz es bastante explícita al respecto. "Un formato, cuando es original (y en este caso se ha considerado que existe esa originalidad) es susceptible de protección por los derechos de propiedad intelectual, y esos derechos reconocen al títular de los mismos a prohibir la reproducción del formato, su distribución, su comunicación pública... y su transformación", aclara.

La sentencia va al detalle: "El abecedario se superpone como un anillo..."

"Es decir, que un cambio grande o pequeño en la forma de El Rosco o cualquier otra modificación en el formato debería, para ser legítima, venir autorizada por sus titulares".

En síntesis, aclara la abogada de PONS IP, esta prestigiosa consultora especializada en propiedad industrial e intelectual: "La modificación de la forma de uno de los elementos del formato (quizá el elemento más reconocible) debería venir autorizada por el titular del formato original". "Tampoco así escaparíamos al monopolio legal sobre el formato que tiene su titular".

¿Tan pormenorizada es la sentencia? Sí lo es. Dedica más de una página al respecto. "Desde el punto de vista gráfico el formato se caracteriza porque el abecedario que sirve de guía a las respuestas se superpone en la pantalla en forma circular, como un anillo o rosco luminoso".

"Este rosco contiene las letras del abecedario correspondientes a la inicial de (o, en el caso de las letras menos comunes, tales como la Ñ, la X o la Y, a la letra que contiene) la respuesta, mostrado en la pantalla rodeando la cabeza de cada uno de los concursantes a través de elementos gráficos", llega a desgranar el fallo, que destaca incluso que los concursantes deben permanecer "de pie uno junto a otro".