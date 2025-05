Raphael: "Me iré el día que me tenga que ir por narices"

El 17 de diciembre, muchos españoles se quedaron impactados al conocer que el cantante Raphael había sido ingresado tras sentirse indispuesto cuando iba a participar en una grabación de La Revuelta. Pocos días después se conoció que le habían diagnosticado un linfoma cerebral.

Cuatro meses después, hace tan solo unos días, llegaban las mejores noticias: el artista volverá a subirse a los escenarios próximamente. Este jueves, ha concedido una entrevista a RTVE con Carlos del Amor en la que ha hablado sobre todos estos contratiempos de salud y esta deseada vuelta.

"Yo no me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices, porque pase algo que no pueda superar", ha señalado rotundo, después de explicar lo mucho que echaba de menos los escenarios. Para poder volver a ellos, ha contado se ha probado a sí mismo, y en un estudio, reunido con sus músicos y ante sus hijos, dio un "miniconcierto" de dos horas para testear sus capacidades.

Sobre el día de La Revuelta, ha relatado que en ese momento no pensaba que fuera algo tan grave: "Quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal".

Raphael ha destacado su disciplina, que le ha permitido recuperarse, porque se ha cuidado "mucho. Su cuerpo, ha apuntado, "acepta todo enseguida. Todo me hace efecto enseguida y eso es una suerte también".

Preguntado por qué le pide al futuro, ha deseado "que me enseñe a cantar con un poquito menos de entrega, usar un poco más la voz y menos los nervios y menos sustos, por favor".

"Esto no se tiene que terminar feo. Se tiene que terminar cuando ellos quieran y mientras la garganta esté en su sitio", ha señalado sobre su público y sobre sus planes de seguir con su carrera musical, que retomará el 15 de junio en Mérida. Ahora mismo se encuentra seleccionando el repertorio.