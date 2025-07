Raphael tendrá su propia serie biográfica: "Estoy profundamente entusiasmado" 

El cantante Raphael tendrá una serie sobre su vida. Así lo ha anunciado este miércoles Netflix, que ha confirmado que se titulará Aquel y que acaba de arrancar su rodaje. La serie estará protagonizada por Javier Morgade y Carlos Santos, que se meterán en el papel del exitoso artista.

Además, también forman parte del reparto Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

Tal y como ha explicado Netflix, la serie contará con ocho episodios que contarán "la vida de Raphael como nunca antes se ha hecho". Esta nueva producción relatará desde los orígenes del artista hasta su éxito conquistando los escenarios de todo el mundo.

"Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito", reza el comunicado de la plataforma, que todavía no ha desvelado fecha de lanzamiento.

"Estoy profundamente entusiasmado con este proyecto, fruto de más de tres años de trabajo. Han sido meses intensos de escritura de guión, elección de elenco, diseño de producción y colaboración estrecha con los directores, junto a tres aliados excepcionales: Caracol, Dlo y Netflix", ha asegurado el propio Raphael.

El cantante afirma no poder "estar más contento con los primeros resultados" después de haber podido ver un avance de lo que se ha comenzado a rodar en junio. "Este biopic no solo cuenta mi historia; también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables — unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros —, pero todos profundamente significativos. He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad", ha explicado Raphael en el comunicado remitido por Netflix.

"Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto, por complicado que haya sido. Por todo ello, creo que Aquel tiene un valor especial. Estoy deseando ver el resultado final y, sobre todo, poder compartirlo con todos vosotros", ha concluido el artista.