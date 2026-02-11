Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León & Julia Medina, primeros finalistas del Benidorm Fest 2026

Aunque se ha hecho esperar, ya se conocen los primeros clasificados para la final del Benidorm Fest. En una gala que comenzó a las 23h de la noche, entre quejas de los espectadores, y que ha acabado pasadas las 1:00h de la madrugada se han conocido los nombres de Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León y Julia Medina, que volverán a subirse este sábado 14 de febrero al escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm para tratar de hacerse con la sirenita de bronce.

Las canciones que pasan en esta primera semifinal a la final son:

Tony Grox & Lucycalys, T amaré

Izan Llunas, ¿Qué vas a hacer?

Kitai, El amor te da miedo

Mikel Herzog Jr., Mi mitad

Kenneth, Los ojos no mienten

María León y Julia Medina, Las damas y el vagabundo

“Nosotros no destruimos ni encumbramos la carrera de nadie, ni pactamos los votos”, advertía el portavoz del jurado Roberto Santamaría antes de dar sus votos a Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & Lucycalis, Izan Llunas y Kenneth, adelantándose a las críticas de anteriores ediciones sobre este voto que vale el 50% del total.

El público (25% a través de la app, SMS y llamadas y 25% a través del voto demoscópico), por su parte, votó a Kitai, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & Lucycalis, Izan Llunas, Kenneth, Tony Grox & Lucycalys, María León y Julia Medina.

Se quedaron fuera de la terna una de las favoritas en las apuestas, Luna Ki, con su Bomba de amor, cuya actuación no brilló por problemas vocales y una puesta escena menos potente de lo esperado para una canción de ritmo tropical y otra de las más calientes de la noche Rakata, de Dora con Marlon Collins. De hecho, antes de las votaciones, Inés Hernand anunció que la propia Luna Ki tuvo que abandonar la green room por encontrarse indispuesta.

Con constantes bromas habituales de sus presentadores, Javier Ambrossi, quien llegó incluso a vestirse de su compañero en la gala, Jesús Vázquez, hace años en una icónica foto e Inés Hernand, quien recordó que nada más empezar que los 50.000 euros al compositor del tema ganador del Benidorm Fest no darían hoy en día para la entrada de un piso y que no dudó en bromear con El Hormiguero al coger el teléfono en una llamada en directo de Lalachus, cuarta presentadora que sí estará presente en la final del certamen.

No faltó tampoco la presencia de Alaska, presentadora de la primera edición del Benidorm Fest, y que abrió la gala con su actuación con Fangoria con un medley de hits como Espectacular o Dramas y comedias que se ha convertido en himno del colectivo LGTBIQ+, no sin los ya tradicionales problemas de sonido del festival, que coparon los primeros minutos de la actuación.

La otra invitada de la noche, Paloma San Basilio presentó su esencia más instrumental durante el recuento de votos. Primero a piano con La fiesta ya terminó y, después con orquesta para Juntos, pero no evitó que el público cantara cada una de las frases de esta icónica canción.

Los encargados de abrir la gala fueron Kitai y su potente El amor te da miedo, con una sorprendente escenografía donde la realización le jugó una mala jugada al no funcionar una cámara de vídeo en mano, pero con un efectista y cinematográfico ojo de pez y una potencia escénica que recordaba a los triunfadores de Eurovisión Måneskin. Tras bajar del escenario, Kenya, vocalista del grupo, ha sido aclamada en redes sociales por su mensaje ante el micrófono de Inés Hernand para aquellos que añoran el fascismo. "Lo que nos da miedo últimamente es esta ola de nostálgicos que intentan volver a una época que ya no nos corresponde", ha reivindicado.

Otras clasificadas para la final, María León y Julia Medina, le tomaron el testigo al grupo con una puesta en escena total de brilli brilli con conjuntos dorados y plateados para cantar este himno a la sororidad femenina que es Las damas y el vagabundo.

A ellas le siguieron dos artistas que no han logrado pasar a la final, por dos motivos diferentes. Mientras que Luna Ki no estuvo a la altura a nivel escénico, sin demasiado baile ni potencia visual para esa Bomba de amor, y mucho menos en el apartado vocal, Greg Taro se plantó con Velita y una escenografía íntima que no acabó de entender el público y a la que tampoco acompañó que no tuvo su mejor noche a nivel vocal.

Sí gozó de más suerte Izan Llunas y su ¿Qué vas a hacer? Que ha logrado hacerse una plaza en la final con una coreografía sencilla pero efectista, una puesta en escena sencilla, con una simple cortina con volantes que escondía a sus bailarines, pero con mucha seducción a cámara.

Tampoco tuvieron suerte Dora & Marlon Collins, con su mamarracho Rakata, y su sorprendente puesta en escena con un rosetón en el que ambos perreaban en una suerte de ritual santero erótico, que logró conquistar al jurado pero no tanto al público.

Dora & Marlon Collins en el Benidorm Fest. ROBERTO MORENO MOYA

El dark horse de la noche llegó desde Andalucía con T amaré de LucyCalys y Tony Grox, pura esencia de nuevos sones andaluces que recuerdan a Lola Índigo o Vera GRV y que plasmaron con una cuidada puesta en escena evocando a un patio andaluz —hola, Dellafuente— con una suerte de fuente nazarí incluida. Fue, sin duda, una de las mejores interpretaciones vocales de la noche, dejando al público tarareando su pegadizo estribillo.

También lució y se ganó a los asistentes Mikel Herzog Jr., al que solo le hizo falta su voz y una escenografía minimalista, con un primerísimo primer plano en blanco y negro de su rostro en una pantalla tras él. Sobriedad acorde a una interpretación vocal impecable que le han valido un pase a la final con Mi mitad.

La noche acabó por todo lo alto con Kenneth, la propuesta probablemente más eurovisiva hasta el momento del Benidorm Fest y una de las más completas y atractivas. Los ojos no mienten trae baile, dance break, fuego y una interpretación vocal más que correcta en la que Kenneth demuestra el callo en orquestas como la Panorama.

Kenneth en el Benidorm Fest. ROBERTO MORENO MOYA

Habrá que esperar al próximo jueves para conocer quiénes serán los otros seis clasificados para la final del Benidorm Fest del sábado 14 de febrero. Cabe recordar que, aunque el ganador del festival no representará a España en Eurovisión tras la salida de RTVE del certamen europeo por la presencia de Israel sí que ganará un premio en metálico de 150.000 euros brutos, 100.00 euros para los intérpretes 50.000 euros para los autores de la canción. Además, este año han sumado al premio varios acuerdos artísticos.

RTVE llegó a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami para hacer promoción y grabe un single allí y otro viaje a Estocolmo para grabar otro sencillo en los estudios de Spotify.