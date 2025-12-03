Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sabrina Carpenter estalla contra Trump por el uso de su música en un vídeo: "Es malvado y asqueroso"
Sabrina Carpenter estalla contra Trump por el uso de su música en un vídeo: "Es malvado y asqueroso"

La administración de Donald Trump ha utilizado su exitoso 'Juno' para un vídeo del ICE en el que se muestran detenciones ilegales a migrantes.

Sabrina Carpenter y Donald Trump, en dos imágenes de archivo.
Sabrina Carpenter y Donald Trump, en dos imágenes de archivo.

La relación entre Donald Trump y la industria musical no es precisamente buena. El presidente estadounidense ha cabreado en sus dos mandatos a no pocos músicos por el uso sin permiso de sus canciones para fines políticos, bien fuera vídeos promocionales, actos electorales o, directamente, comunicaciones desde la Casa Blanca.

Nombres como Céline Dion, Adele, Beyoncé, Neil Young, Prince, The Rolling Stones, Rihanna, R.E.M, Aerosmih, Foo Fighters, The White Stripes o Jhonny Marr de The Smiths  son solo algunos de los artistas que han mostrado su descontento con el uso político de la canciones por parte del republicano o incluso han anunciado acciones legales contra él. Por no hablar de su animadversión con Taylor Swift.

A este listado, se ha unido este martes Sabrina Carpenter. La artista, que no deja de copar titulares por sus provocativas puestas en escena y por el debate que genera su apropiación de la sexualización femenina, ha respondido a un post en X de la Casa Blanca en el que utilizan su canción Juno en un vídeo de las detenciones ilegales del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos).

"Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos", ha escrito la artista en respuesta al post de la Casa Blanca.

En la publicación, además juegan con los emojis de despedida el mensaje "bye-bye" y el "Have you ever tried this one? [¿Has probado alguna vez esto?]" del estribillo de la canción. En el vídeo, aparecen diversas personas protestando por las detenciones ilegales e incluso grabándolas con el móvil para después sucederse imágenes de persecuciones, redadas y detenciones a migrantes.

Carpenter, además, utiliza esta canción en sus shows para hacer una de sus puestas en escenas más provocativas alternando diversas posturas sexuales, tal y como bromea en la canción: "Wanna try out some freaky positions? Have you ever tried this one? [¿Quieres probar una posición rara? ¿Has probado esta alguna vez?]". 

Sin embargo, Trump juega con el momento de las detenciones en su vídeo, al igual que con el verso, también de carácter sexual "I know you want my touch for life [Sé que quieres que te toque durante el resto de tu vida]", durante el que se ve a un agente del ICE corriendo tras un migrante.

Esta no es la primera vez que Carpenter, a la que muchos han acusado de sexualización especialmente tras la portada de Man's Best Friend, su último trabajo publicado el pasado mes de agosto, carga contra Trump.

En el primer concierto tras la victoria en las elecciones del pasado 2024, la artista lanzó un alegato a sus fans. "Espero que podamos ser un momento de paz y seguridad para ti. Lo siento por nuestro país y por las mujeres de aquí, las amo muchísimo. De verdad espero que puedan disfrutar el resto de la noche porque se lo merecen completamente", señaló ante sus seguidores en Seattle. 

