En Holanda se dan cuenta del fenómeno que rodea a Fuerteventura: "'¡Casi te duele la vista! Es muy extraño verlo"

“Es un paisaje casi irreconocible”.

Helena Zarco García
ESPACIO, 30/01/2026.-Imágenes de Sentinel-2 de Copernicus que muestran el antes y el después de la vista satélite de Lanzrote y Fuerteventura. Desde mediados de diciembre de 2025, las precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura han superado con creces los récords históricos y como resultado, las islas ya no muestran los característicos tonos ocres y dorados de sus paisajes volcánicos y arenosos. En su lugar, las colinas, valles y volcanes están cubiertos por una extensa vegetación. EFE/ Unión Europea SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Imágenes del Sentinel-2 de Copernicus que muestran Lanzarote y Fuerteventura en enero de 2025 y en enero de 2026EFE | Unión Europea

La imagen árida y marrón de Fuerteventura ha dado un giro inesperado. Tras semanas de lluvias intensas, la isla canaria luce un verde brillante que ha sorprendido tanto a residentes como a turistas europeos, especialmente en países como Holanda, donde las fotografías del cambio se han viralizado.

“¡Fuerteventura es verde!”. Ese es el mensaje que muchos residentes y visitantes están enviando estos días a familiares y amigos repartidos por toda Europa. Acostumbrada a un paisaje seco, dominado por tonos arena, grises volcánicos y marrones terrosos, la isla ofrece ahora una estampa poco habitual. El verde intenso ha sustituido al polvo y a la sequedad, dando lugar a un contraste visual que resulta casi chocante para quienes conocen bien el territorio.

Hilde Wolters, holandesa que reside en Corralejo desde hace ocho años y copropietaria del restaurante Tomate Rojo junto a su pareja Marcelo, lo resume con asombro: “Es casi un verde brillante”. Tanto, que cuando envió fotos a sus padres en los Países Bajos, la reacción fue inmediata: “Me dijeron: ‘¡Casi te duele la vista! Es muy extraño verlo’” cuenta en De Telegraaf.

Lluvias inusuales que despiertan la naturaleza

Este cambio radical tiene una explicación muy clara. Debido a las lluvias desde mediados de diciembre, Fuerteventura ha registrado precipitaciones inusualmente intensas y persistentes. Según datos publicados en la prensa local, este enero ha sido el más lluvioso desde 1970, un hecho extraordinario para una isla conocida por su clima seco y estable.

Aunque algunos turistas se han quejado del mal tiempo, con jornadas frías y cielos grises, para los habitantes de la isla la lluvia ha sido un regalo. Poco a poco, la naturaleza ha despertado y las plantas han comenzado a crecer con fuerza, sobre todo en Arrecife y Puerto del Rosario donde se evidencia el impacto directo de las lluvias, donde ahora brota vegetación en abundancia según el medio Canarias 7.

Un fenómeno que alcanza a Lanzarote

Hilde reconoce que el tiempo ha sido duro incluso para quienes llevan años viviendo allí. “Ha hecho frío de verdad. Por la noche hemos tenido 17 grados, pero con sensación térmica de 15. Después de tantos años en una isla casi tropical, ya no te acostumbras”, comenta. Aun así, el resultado ha merecido la pena.

El cambio no se limita a Fuerteventura. En la isla vecina de Lanzarote, conocida por su suelo negro volcánico, las lluvias de las últimas semanas también han transformado el paisaje. Imágenes por satélite publicadas por el diario Canarias7 muestran ambas islas con un aspecto completamente distinto al del año pasado: “Un paisaje casi irreconocible”, concluye el medio.

