Un nuevo informe independiente afirma que Kurt Cobain pudo ser asesinado

Kurt Cobain, líder de Nirvana, durante la grabación de MTV Unplugged en los estudios Sony de Nueva York, el 18 de noviembre de 1993.

Cuando Kurt Cobain, líder de Nirvana y leyenda del grunge, murió el 5 de abril de 1997 a la edad de 27 años, el mundo de la música lloró la muerte de una estrella del rock muy querida y de un icono de la Generación X. Su cuerpo fue encontrado en su apartamento de Seattle.

Entonces se dictaminó que la causa de su muerte fue una herida de escopeta autoinfligida en la cara, ya que Cobain llevaba años luchando contra el abuso de drogas y la depresión.

Persistían las conjeturas de que Cobain había sido asesinado, con teorías conspirativas que citaban su supuesta nota de suicidio manipulada y las crecientes sospechas en torno a su tumultuoso matrimonio con la estrella del rock Courtney Love. Un documental de 1998 de Nick Broomfield titulado 'Kurt & Courtney' siguió estas teorías, investigando la trágica muerte y afirmando que no se podía descartar el asesinato.

Ahora, casi tres décadas después de la trágica muerte de Cobain, una nueva investigación independiente reaviva el debate sobre lo que realmente ocurrió, cuestiona la sentencia de suicidio y cita pruebas de sobredosis forzada de heroína y de cómo el suicidio pudo ser un homicidio escenificado. Lo cuenta Euronews.

El equipo forense ha presentado un documento revisado por expertos con pruebas que afirman que Cobain pudo haberse enfrentado a uno o más asaltantes, haber recibido por la fuerza una sobredosis de heroína para "incapacitarle" y haber recibido después un disparo en la cabeza. También afirman que la escopeta encontrada en sus manos habría sido colocada en sus brazos.

La investigadora independiente Michelle Wilkins, que trabajó con el equipo, declaró al medio británico 'Daily Mail' que el especialista forense Brian Burnett revisó las pruebas de la escena del crimen y la autopsia, y concluyó que la muerte de Cobain fue un homicidio.

"Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió rápidamente de una ráfaga de disparos", dice Wilkins. "Está muriendo de una sobredosis, y por eso apenas puede respirar, su sangre no bombea mucho (...) Quiero decir, está en coma, y está sosteniendo esto para poder alcanzar el gatillo y metérselo en la boca. Es una locura". Esta señala el daño orgánico asociado a la privación de oxígeno. "La necrosis del cerebro y del hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por escopeta".

Los hallazgos del equipo destacan otras discrepancias clave en la autopsia original y los materiales de la escena del crimen, incluyendo el área "extrañamente limpia" alrededor del cuerpo de Cobain y que la mano de Cobain -que se encontró agarrando el cañón de la escopeta- no tenía salpicaduras de sangre.

"Si alguna vez miras fotos de suicidios con escopeta, son brutales. No hay universo en el que esa mano no esté cubierta de sangre", declarz Wilkins. "Los suicidios son sucios, y ésta era una escena muy limpia". El equipo también destacó el botiquín de heroína de Cobain, que se encontró ordenado. Wilkins cuestiona la verosimilitud de que alguien con diez veces el límite letal de heroína en su organismo guardara cuidadosamente su equipo antes de pegarse un tiro.

"Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que hace alguien cuando se está muriendo", expresa a 'Newsweek'. "A mí me parece que alguien montó una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que se trataba de un suicidio".

El equipo de investigadores ha pedido que se reabra la investigación, pero a pesar de las nuevas afirmaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle han dicho que el caso seguirá cerrado. "Nuestro detective llegó a la conclusión de que murió por suicidio, y esta sigue siendo la postura mantenida por este departamento", declara al 'Daily Mail`' un portavoz del Departamento de Policía de Seattle.

"Nuestra oficina siempre está abierta a revisar sus conclusiones si salen a la luz nuevas pruebas", le asegura a 'Newsweek' un portavoz de Salud Pública del condado de King. "Pero no hemos visto nada hasta la fecha que justifique la reapertura de este caso y nuestra anterior determinación de muerte".

"Si estamos equivocados, demuéstrennoslo", dice desafiante Wilkins. "Eso es todo lo que les pedimos que hicieran". En día de hoy, la muerte de Kurt Cobain sigue siendo clasificada como un suicidio.