El temporal de viento obliga a retrasar trenes de Rodalies y cierra escuelas y universidades en Cataluña

Aspecto de la Estación de Sants de Barcelona, el 2 de febrero de 2026.

Tras Andalucía y Extremadura, el temporal se ceba ahora con Cataluña. Este jueves, la compañía Renfe ha decidido suspender los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento y, sobre todo, la caída de árboles en la vía. No obstante, menos de una hora más tarde se ha recuperado el servicio, aunque ralentizado.

Hasta las seis de la mañana, los servicios de emergencia han recibido más de 1.300 llamadas. El Govern decidió ayer suspender toda la actividad educativa, deportiva y las intervenciones sanitarias no urgentes a causa del peor vendaval de los últimos 15 años, según informó la consejera del Interior, Núria Parlon. La peor parte del episodio se prevé que se produzca durante la mañana de este jueves, hasta mediodía.

La alerta por el temporal afecta a toda Cataluña, pero tiene especial incidencia en el área metropolitana de Barcelona, y en Tarragona. Todos los parques y espacios naturales no urbanos se han cerrado, y el Govern pide a la ciudadanía evitar “desplazamientos innecesarios” recomendando el “teletrabajo siempre que sea necesario”.

Es más, el secretario de trabajo de la Generalitat, Francisco Ramos, ha firmado una instrucción recordando a todos los asalariados catalanes que el Estatuto de los Trabajadores permite disponer de “un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir” como consecuencia de las recomendaciones o limitaciones establecidas por las autoridad.

Hay que ser cautos

Renfe ha confirmado que los trenes están circulando en Cataluña, aunque con diversas restricciones, una vez que Adif ha revisado todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura por la alerta de fuertes rachas de viento.

Renfe ha decidido suspender esta mañana los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento. Los tramos afectados por la suspensión de la circulación de estos trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte.

Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona).

Renfe ha señalado que se han tomado estas medidas después de que esta madrugada Adif haya hecho marchas exploratorias en la red ferroviaria para comprobar si existían afectaciones a causa de las fuertes rachas de viento que se están produciendo en Cataluña.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya anunció ayer que los trenes sufrirán este jueves reducciones puntuales de la velocidad que afectarán al servicio por el temporal de viento.

Ante las medidas anunciadas por el Govern de la Generalitat para hacer frente al episodio de vendavales con riesgo extremo en toda Cataluña a partir de la pasada medianoche, FGC informó de que adecuará el servicio de trenes y el de las explotaciones turísticas que gestiona, como algunas estaciones de esquí, que permanecerán cerradas durante todo el día.

La previsión de la Aemet

Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para hoy ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y País Vasco y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Continuarán las precipitaciones que serán persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía, donde se registrarán acumulados significativos en Grazalema (Cádiz). En la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos las lluvias serán en general débiles y poco probables en la meseta norte.

Aunque las lluvias irán remitiendo a lo largo del día, la llegada de nuevos sistemas frontales volverá a reactivar precipitaciones en la mitad oeste peninsular, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En el resto de la península predominarán los intervalos nubosos, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. Se prevén probables bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sureste y en Pirineos.

Nevará en montañas del norte, con una cota de nieve en torno a 1.300/1.600 metros, aunque al inicio en Pirineos comenzará en 1.600/1.800 metros.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que ascenderán en el suroeste peninsular, y las mínimas, que lo harán en el noreste de Cataluña.

En Canarias, no se registrarán cambios. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte.

Soplará viento intenso de componente oeste, que será fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo y más moderado en general en el interior.